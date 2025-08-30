Allan Saint-Maximin tiene “enamorados” a sus compañeros en el América

Las Águilas del América se preparan para su próximo duelo en la Jornada 7 del Apertura 2025 frente a los Tuzos del Pachuca y el que podría ser el segundo compromiso de Allan Saint-Maximin con la playera azulcrema, un futbolista que ha enamorado a todo el entorno azulcrema.

“Maxi me encanta como juega, es un crack, por algo jugó donde jugó, por algo jugó en la mejor liga del mundo. Es una alegría tener a un jugador como él a favor nuestro más por el compromiso que mostró desde que llegó al club. Platicaba con mi papá que dentro de los entrenamientos haces jugadas que no lo puedes ni parar. Me hace mucha ilusión todo lo que nos va a aportar. Es un placer tenerlo acá de nuestro lado”, mencionó Ramón Juárez en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Polémica en Rayados por la renovación de un jugador

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

Juárez desmiente rumores de Henry Martín

Por otro lado Ramón Juárez aprovechó para aclarar los rumores sobre el ambiente en el vestidor y el estado físico en el que se encuentra Henry Martín que se perdió el partido frente a los Zorros en la Perla Tapatía.

“La verdad que nosotros internamente estamos muy bien. Bendito Dios antes de empezar con esta seguidilla que siempre ayuda, en la interna tenemos un grupo espectacular, es una realidad la armonía dentro del equipo, todos nos llevamos bien con todos y eso al final lo mostramos mucho en el juego contra Atlas, Maxi metió gol y vamos todos juntos a abrazarnos. Se siente esa unión de equipo. En el tema de Henry, siempre que entrena está bien. Le ha tocado pasar lesiones que le impidieron poder tener una seguidilla de partidos para ponerse en su mejor punto, pero Henry siempre por el hecho de ser nuestro capitán, nos suma mucho y es bueno tenerlo en cancha entrenando con nosotros porque muchas veces se extraña”, puntualizó Ramón Juárez.

Te puede interesar: ¡CUATRO BAJAS y un regreso CLAVE! La convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul