¡CUATRO BAJAS y un regreso CLAVE! La convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

Este sábado 30 de agosto del 2025, se enfrentan Chivas vs Cruz Azul en la Jornada 7 del Apertura 2025 y el rebaño sorprendió con su convocatoria para el encuentro pues tiene cuatro bajas sensibles y un regreso inesperado.

Un juego que promete muchas emociones y que es clave para Chivas, Gabriel Milito convocó a un total de 22 jugadores para buscar sumar tres puntos. Dentro de la convocatoria, tiene la baja de cuatro futbolistas, los cuales son: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Alan Pulido y José Castillo.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDO! ¡HOY JUEGAN LAS CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA! ⚪️🔴 🙌🏻 ¡UNIDOS EN CASA POR ESE TRIUNFO! ¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DE ROJIBLANCOS CON USTEDES! 🔥 #MuchoChivas 🤍 pic.twitter.com/Ij0crksgBS — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2025

Aunque, por otra parte, hay una sorpresa en la convocatoria pues regresó Javier Hernández ‘Chicharito’ luego de concluir su recuperación y podría sumar sus primeros minutos ante Cruz Azul.

La convocatoria de Chivas

Los convocados por Gabriel Milito para el partido son:

Raúl Rangel

⁠Oscar Whalley

Alan Mozo

⁠Bryan González

⁠Miguel Gómez

⁠Gilberto Sepúlveda

Diego Campillo

⁠Miguel Tapias

⁠Luis Olivas

⁠Luis Romo

⁠Isaac Brizuela

⁠Erick Gutiérrez

⁠Rubén González

Yael Padilla

⁠Efraín Álvarez

⁠Cade Cowell

Santiago Sandoval

⁠Roberto Alvarado

⁠Hugo Camberos

Teun Wilke

Armando González

⁠Javier Hernández

🇫🇷 Ellos son los elegidos por Gabriel Milito👇🏼https://t.co/P2hqcZNaer — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2025

Las bajas de Chivas vs Cruz Azul

Chivas no podrá contar con Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Alan Pulido y José Castillo ante Cruz Azul.

En el caso de Richard Ledezma tiene una lesión del aductor, por lo que trabaja en su recuperación, mientras que Daniel Aguirre sufre una lesión de isquiotibiales. Ambos futbolistas sufrieron las molestias musculares ante Xolos y han trabajado para volver a los entrenamientos grupales lo antes posible.

Por otra parte, Alan Pulido y José Castillo se siguen recuperando de sus lesiones.

El encuentro entre Chivas vs Cruz Azul será este sábado 30 de agosto del 2025, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Akron.