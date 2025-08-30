Polémica en Rayados por la renovación de un jugador

Los Rayados anunciaron este viernes la renovación de Jorge “Corcho” Rodríguez para vincularlo al club hasta el 2027, sin importar que es uno de los futbolistas más señalados por la afición regiomontana.

El mediocampista argentino incluso ha sido abucheado fuertemente en algunos partidos como local en el Estadio BBVA, sin embargo se ha ganado la confianza del técnico Domènec Torrent, quien lo tiene como una pieza inamovible de la alineación.

Rodríguez de cuestionado a ¿querido?

Hasta el momento, el “Corcho” ha sido importante en el gran arranque de torneo, que tiene a la “Pandilla” en el primer lugar de la tabla general del Apertura 2025, con la obtención de 15 puntos después de seis jornadas disputadas.

No obstante, esto no evitó que en redes sociales, diferentes seguidores del Monterrey expresaran sus críticas por extenderle el contrato a Jorge Rodríguez, ya que recordaron algunos de los errores y de las malas actuaciones que ha tenido.

Los números de Rodríguez en Rayados

El futbolista argentino de 29 años de edad firmó con el conjunto regiomontano para el Clausura 2024, aunque en su momento no era el objetivo principal de la directiva, se terminó consumado su fichaje.

“Con el equipo albiazul, ‘Corcho’ ha disputado 80 partidos, sumando 64 de la Liga BBVA MX, 9 de la Copa de Campeones de la CONCACAF, 4 de Leagues Cup y 3 en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025”, destacaron en el comunicado del propio club sobre su renovación.

En lo que va de este certamen, Jorge ha sido titular en los seis partidos, disputando 453 minutos de los mismos, lo que representa el 83.89% de todo el tiempo posible en cancha. En el torneo pasado, Rodríguez acabó participando en los 17 juegos de la fase regular y en 16 de ellos como titular, incluso aportando un gol.

