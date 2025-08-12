Allan Saint-Maximin revela el motivo por el que decidió jugar en el América “No fue solo una oportunidad… ¡Fue la correcta!”
Allan Saint-Maximin reveló en sus redes sociales, los motivos por los que decidió jugar con el América para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Este martes 12 de agosto del 2025, el conjunto del América presentó oficialmente a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo tras varios días de espera.
Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK
— Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025
Con su presentación, Saint-Maximin aprovechó para mandarle un mensaje a los aficionados de Coapa a través de sus redes sociales y reveló los motivos por los que decidió llegar a México con las Águilas.
Te puede interesar: El emotivo mensaje de Allan Saint-Maximin a la Liga Saudí; le deja un recadito para el América
Lo que impulsó a Saint-Maximin para llegar al América
Maximin reveló que tomó la decisión basado en buscar algo especial: en una ciudad llena de vida, en un club con historia y afición llena de pasión.
¡La bienvenida del equipo no puede faltar! 🖐️😅 pic.twitter.com/aWQpBfdUkB— Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025
Detalló que, el América le abrió la oportunidad de vivir el futbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. Cerró su mensaje detallando que fue la decisión indicada y se confesó que ya es "Águila”
“Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión… El Club América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada! ¡Soy Águila!”.
When I thought about the next step in my career, I knew I wanted something special. A city full of life, a club full of history, and fans full of passion…Club América gave me this chance to live football in a place that breathes the game with love and intensity. This wasn’t… https://t.co/tCwGFQg2XX
— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 12, 2025