Allan Saint-Maximin revela el motivo por el que decidió jugar en el América “No fue solo una oportunidad… ¡Fue la correcta!”

Allan Saint-Maximin reveló en sus redes sociales, los motivos por los que decidió jugar con el América para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Allan Saint-Maximin América.jpg
América
Iván Vilchis
Liga MX
Este martes 12 de agosto del 2025, el conjunto del América presentó oficialmente a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo tras varios días de espera.

Con su presentación, Saint-Maximin aprovechó para mandarle un mensaje a los aficionados de Coapa a través de sus redes sociales y reveló los motivos por los que decidió llegar a México con las Águilas.

Lo que impulsó a Saint-Maximin para llegar al América

Maximin reveló que tomó la decisión basado en buscar algo especial: en una ciudad llena de vida, en un club con historia y afición llena de pasión.

Detalló que, el América le abrió la oportunidad de vivir el futbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. Cerró su mensaje detallando que fue la decisión indicada y se confesó que ya es "Águila”

“Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión… El Club América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada! ¡Soy Águila!”.

Club América
