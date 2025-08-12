Allan Saint-Maximin revela el motivo por el que decidió jugar en el América “No fue solo una oportunidad… ¡Fue la correcta!”

Este martes 12 de agosto del 2025, el conjunto del América presentó oficialmente a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo tras varios días de espera.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Con su presentación, Saint-Maximin aprovechó para mandarle un mensaje a los aficionados de Coapa a través de sus redes sociales y reveló los motivos por los que decidió llegar a México con las Águilas.

Lo que impulsó a Saint-Maximin para llegar al América

Maximin reveló que tomó la decisión basado en buscar algo especial: en una ciudad llena de vida, en un club con historia y afición llena de pasión.

¡La bienvenida del equipo no puede faltar! 🖐️😅 pic.twitter.com/aWQpBfdUkB — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Detalló que, el América le abrió la oportunidad de vivir el futbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. Cerró su mensaje detallando que fue la decisión indicada y se confesó que ya es "Águila”

“Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión… El Club América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada! ¡Soy Águila!”.