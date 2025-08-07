Los números con los que Allan Saint-Maximin llega al América

El mercado de fichajes del América podría cerrar con un bombazo de broche de oro. Se trata de Allan Saint-Maximin, el extremo francés de 28 años estaría a punto de convertirse en nuevo refuerzo de las Águilas de cara al Apertura 2025, de acuerdo con información de diversos medios cercanos al club azulcrema.

El jugador que actualmente milita en el Fenerbahce de Turquía, llegaría en los próximos días para sumarse al plantel de André Jardine y compañía, quien buscaría darle mayor profundidad y desequilibrio al ataque.

Gran experiencia y ¿muchas lesiones?

Saint-Maximin llega con un currículum más que interesante, pero también con algunas dudas en los últimos meses. En su reciente campaña en el futbol turco, el francés disputó 31 partidos, en los que aportó con 4 goles y 5 asistencias, números discretos para un jugador de su calidad. Sin embargo, lo que más preocupa es su historial de lesiones, ya que son 18 los encuentros que se perdió por diversos problemas físicos, un factor que el cuerpo médico del América deberá manejar con cuidado.

Las razones por las que los de Coapa habrían mostrado tanto interés, se deben a su desborde y velocidad, las cuales son sus características que podrían ser claves en la Liga MX.Además de tener experiencia en el viejo continente tras su paso por Newcastle y Fenerbahçe, equipos de alto nivel.

Si logra superar sus problemas físicos, Saint-Maximin podría convertirse en una pieza clave para la América, especialmente en la Liga MX , donde su talento individual puede marcar la diferencia.

