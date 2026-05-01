Allan Saint Maximin rompe silencio tras su salida del América: ''Ver a algunos jugadores sangrar..’'

La aventura de Allan Saint Maximin en el futbol mexicano con la camiseta de las Águilas del América apenas duró un suspiro. El extremo francés con paso en la Premier League de la mano del Newcastle United llegó como el fichaje estelar hace unos meses por parte del cuadro azulcrema, sin embargo y lamentablemente para su causa, su contratación terminó siendo totalmente lo opuesto a la palabra rentable.

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Ya en la disciplina del Lens y en su país natal, Saint Maximin se dio tiempo de hablar deu su pasaje en la Liga MX: "Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura. Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar... Era algo que jamás había visto"., destacó el ofensivo a un canal francés.

Nivel de juego

Por otro lado, Allan reveló que la categoría del futbol mexicano y de otros balompiés que ha probado fuera del 'Viejo Continente' son comparables al de ligas top europeas: "Tras haber jugado en el extranjero, uno suele pensar que Europa es la única opción, o que el nivel de juego allí es superior. Pero, como ocurre a veces en las ligas de menor nivel, incluso en la CFA2, eso no significa que no trabajen duro, que no corran, que no haya intensidad... Eso es lo que encontré en el extranjero"., mencionó.

Saint Maximin disputó 15 partidos con las Águilas del América y anotó tres tantos. Por si fuera poco, el club de Coapa desembolsó 10 millones de euros por su carta al Al-Ahli y seis meses después se fue como agente libre a la liga francesa.