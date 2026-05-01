Julián Quiñones no deja de sorprender y ya lo tienen en la mira para esta liga

Julián Quiñones es uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad, hecho que lo podría llevar a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional. El naturalizado no deja de sorprender tras marcar recientemente un doblete en Arabia Saudita y por ello varios clubes ya lo tienen en la mira para llevárselo a la que es considerada la mejor liga del mundo.

De acuerdo con información de 365Scores, 3 equipos de la Premier League ya se pusieron en contacto con el Al-Qadsiah para saber el tema contractual de Quiñones y poder ficharlo en el mercado de verano, luego de reventarla y ganar récords que ni Cristiano Ronaldo tiene.

El delantero es pretendido por 3 equipos de Inglaterra.|@julianquinones33

Pese a que se desconocen los nombres de los 3 clubes que quieren fichar al futbolista de 29 años, la misma fuente refiere que el club árabe pide más de 20 millones de euros por él; es decir, poco más de 409 millones de pesos en la actualidad.

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Los números que llevarían a Julián Quiñones a Inglaterra

El delantero llegó a Arabia Saudita en verano de 2024, tras consagrarse 2 veces bicampeón con Atlas y América. Desde entonces, el mexicano la revienta en la liga donde compite junto a otros grandes como lo son Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

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En su primer torneo, Quiñones marcó 25 goles en 33 partidos disputados, nada mal para una temporada de adaptación, pero es en este 2026 que compite por llevarse el título de goleo junto a Cristiano, Karim y Roger Martínez, un viejo conocido del América.

Es en este último año, Temporada 2025-2026, que Julián alcanzó un gran récord, ya que es el segundo mejor goleador del mundo tras su reciente doblete de a media semana. De acuerdo con las estadísticas de 365Scores, suma 67 goles en 64 partidos disputados, números que lo podrían llevar a la Premier League en este verano.