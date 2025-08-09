Ella es Alondra González, la exfutbolista de la Liga BBVA Femenil que apoya al Chicharito y sus comentarios

Al parecer no todos están en contra de los comentarios de Javier Chicharito Hernández y los constantes mensajes que envió a través de sus redes sociales y uno de los casos es el de la exfutbolista de la Liga BBVA MX Femenil, Alondra González quien aseguró que el trabajo de una pareja es 50-50 y, por lo mismo, está de acuerdo con el delantero de Chivas.

La Liga MX Femenil cada vez va más en ascenso y las futbolistas se han caracterizado por estar muy unidas y siempre pelear sus derechos, aunque aún el nivel no es el deseado, pues se ven goleadas como la del América al Querétaro por 11-0. Más allá de todo esto, muchas jugadoras se unieron en protesta contra los dichos machistas de Chicharito, pero no es el caso de Alondra.

Alondra González relata lo que piensa de Chicharito

Alondra González jugó en equipos como Chivas, América y Cruz Azul y siempre mostró su apoyo incondicional al crecimiento del futbol femenil, pero ahí ha sido duramente criticada al asegurar que Javier Hernández no está equivocado en todo lo que dijo en sus comentarios.

“Para mí una pareja es un trabajo en equipo, no hablo de un 50-50. Me educaron y enseñaron a ser una mujer independiente, claro que quiero un hombre proveedor pero yo también tengo que poner de mi parte”, comentó en redes sociales.

Hay que recordar que Chicharito recibió muchas críticas y hasta se ganó diversas multas por partes de la Federación Mexicana de Futbol y de Chivas, ya que a través de un comunicado aseguraron que no compartían sus comentarios.

Algo que no se supo, pero se rumoreó es que Chicharito pudo ser sancionado por parte de una de sus marcas patrocinadoras más importantes, pues no estaban de acuerdo en las diferencia que remarco en sus comentarios entre mujeres y hombres.

En uno de los clips que subió Hernández Balcazar resaltó que la mujeres deben de hacer más fuertes su energía femenina y “están fracasando”.