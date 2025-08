Ausencia de goles: ¿Por qué Alicia Cervantes no jugó en Chivas vs. Santos?

Chivas no pasa por un buen momento a nivel futbolístico desde hace varios años y la única categoría que da la cara por el Rebaño es la femenil, pues ha iniciado de buena manera la Liga BBVA MX Femenil, ya que de cuatro partidos suma tres victorias y solamente una derrota. Esa la sufrió ante Santos este lunes, pero lo que la afición se está preguntando es por qué no jugó Alicia Cervantes, su máxima referente en la actualidad. El inicio de la Liga BBVA Femenil ha traído grandes partidos, entre los que destaca la goleada del América al Querétaro por marcador de 11-0 .

Licha Cervantes no vio actividad en la derrota de 2-1 ante el Santos Laguna, después de que en un partido anterior contra las Bravas de Juárez tuvo que salir al minuto 29 del encuentro y en la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de las Chivas, Antonio Contreras quien criticó duramente a algunas estrellas del Guadalajara, aseguró que tuvo un golpe en el tobillo, pero no logró recuperarse. Es decir, no jugó por lesión.

Carlos Zepeda/Carlos Zepeda Alicia Cervantes celebra su gol 1-0 Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Toluca, correspondiente al partido de Vuelta de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil, en el Estadio Akron, el 12 de Noviembre de 2023

La delantera de las Chivas hasta el momento suma en tres partidos la misma cantidad de goles y 225 minutos disputados, por lo que será de vital importancia recuperarla para el siguiente encuentro, cuando el Rebaño enfrenta al Cruz Azul, equipo que está peleando de la media tabla para abajo y desde que inició este campeonato no encuentra su mejor nivel, pese a su refuerzo bomba .

La Jornada 5 arranca el viernes 8 de agosto con el duelo entre Quéretaro y San Luis y cierra el sábado cuando el Toluca reciba al León, ambos clubes buscan poderse meter en los primero lugares de la general y no seguir dejando ir unidades.

¿Por qué tampoco jugó Carolina Jaramillo con las Chivas?

La ausencia de Alicia Cervantes no fue la única para el duelo ante las Guerreras, pues también una de las piezas fundamentales como lo es Carolina Jaramillo, quien no vio actividad en la Jornada 4 después de propinarle un golpe a una jugadora de Juárez y ganarse la tarjeta roja.

Jaramillo también es una inamovible en el esquema de Antonio Contreras, pues ha disputado 225 minutos (los tres partidos iniciales del torneo), pero no se ha hecho presente en la pizarra de resultados.