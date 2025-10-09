Esto tendrían que pagar Rangers de Escocia y el Espanyol de Barcelona por Amaury Morales

La Máquina de Cruz Azul trabaja durante esta fecha FIFA tras el parón en la Liga BBVA MX ; sin embargo algunos de sus jugadores tienen actividad en diferentes selecciones y competiciones al redor del mundo. Uno de ellos es el canterano de 19 años de edad Amaury Morales que está disputando el mundial Sub 20 en Chile y que ya contaría con el interés de dos clubes en el “Viejo Continente”.

Amaury Morales ha destacado desde fuerzas básicas en Cruz Azul, ha ido escalando categorías y fue considerado hace algunas temporadas para debutar en primera división. Tras algunas actuaciones descaradas y con buen rendimiento dentro del campo, Amaury Morales se ganó el corazón y la confianza de la afición cementera.

Morales, en su mejor momento

El mejor momento de Amaury Morales fue su anotación en la vuelta de las semifinales del Apertura 2024 en contra de las Águilas del América, un disparo de bolea desde afuera del área que en ese momento clasificaba a los cementeros a la final de aquel torneo.

Tras la salida de Martín Anselmi tuvo algunas participaciones destacadas con Vicente Sánchez en el banquillo celeste; sin embargo cuando el uruguayo sale de la institución para la llegada de Nicolás Larcamón, Amaury empezó a perder protagonismo y minutos en el terreno de juego.

El Mundial Sub20, una vidriera para los jóvenes mexicanos

La Selección Sub 20 ha sido un gran escaparate para el atacante cementero, con buenas actuaciones tanto de arranque como de remplazo, algo que le habría valido su convocatoria a la Copa del Mundo de Chile, en la cual el combinado nacional ya está instalado en cuartos de final y gracias a sus buenos resultados, algunos de sus jugadores ya son seguidos por clubes en Europa.

Amaury Morales es seguido de cerca por dos equipos: Rangers de Escocia y Espanyol de Barcelona que de querer los servicios del atacante de Cruz Azul tendrían que desembolsar una cantidad que supere los dos millones de dólares, valor actual del jugador mexicano.

