Para variar: la dura sanción que deberá pagar Pumas a medio torneo, ¿es responsabilidad de Efraín Juárez?

Pumas deberá pagar más de 240 mil pesos por ser el equipo más indisciplinado del Apertura 2025 al acumular 38 tarjetas en lo que va del torneo, una dura sanción que afectará las arcas de la institución. A ello, se suma la expulsión del entrenador Efraín Juárez, quien recibió como castigo 2 partidos de suspensión . ¿Es su responsabilidad?

En la Liga BBVA MX, que concluyó su fecha 12 con cambios en la tabla general , el costo por recibir una amarilla es de 35 UMA´s, que en pesos mexicanos es casi de 4 mil pesos. Aunque ello no es todo, pues el costo por sanción a falta o indisciplina aumenta, ya que si el jugador o cuerpo técnico del club recibe doble tarjeta en el mismo partido, la sanción es de 125 UMA´s (más de 14 mil pesos).

Pumas MX Pumas deberá pagar hasta el momento más de 240 mil pesos por ser el equipo más indisciplinado de la Liga BBVA MX

Pumas acumula 3 tarjetas rojas en lo que va del Apertura 2025 y una de ellas es de su entrenador Efraín Juárez, quien se fue expulsado en el Clásico Capitalino ante el América. Por una roja directa, el club recibe de sanción entre 90 y 500 UMA´s, dependiendo la gravedad de la falta. Es decir, el castigo va de 10 mil a más de 56 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR:



Las tarjetas de Pumas a lo largo del Apertura 2025

Pumas es considerado el equipo más indisciplinado del Apertura 2025 al sumar una gran cantidad de tarjetas y ello fue desde la Fecha 1, pues en su partido de debut que perdió ante Santos Laguna el club recibió 5 amarillas y una roja, un número muy alto. Estos fueron los partidos por los cuales la UNAM deberá pagar más de 240 mil pesos:



Santos 3-0 Pumas – 5 amarillas y una roja – jornada 1

– jornada 1 Pumas 2-3 Pachuca – 3 amarillas - jornada 2

- jornada 2 Querétaro 0-2 Pumas – 4 amarillas y una roja – jornada 3

– jornada 3 Pumas 1-1 Necaxa – 3 amarillas – jornada 4

– jornada 4 Toluca 1-1 Pumas – 5 amarillas – jornada 5

– jornada 5 Pumas 0-0 Puebla – 2 amarillas – jornada 6

– jornada 6 Pumas 1-0 Atlas – 2 amarillas – jornada 7

– jornada 7 Mazatlán 1-4 Pumas – 2 amarillas – jornada 8

– jornada 8 Pumas 1-1 Tigres – 4 amarillas - jornada 9

- jornada 9 Juárez 3-1 Pumas – 2 amarillas y una doble tarjeta – jornada 10

– jornada 10 América 4-1 Pumas – 4 amarillas y una roja – jornada 11

Cabe mencionar que Pumas en el partido ante Chivas se fue limpio, pues no recibió ninguna tarjeta, pese a que en casa consumó su tercer descalabro consecutivo en el Apertura 2025.

🚨 Según León Lacanda (ESPN), Efraín Juárez le gritó al cuerpo arbitral: "Chingu*n a su m*dre todos".

Por ello fue expulsado y podría recibir una sanción de 2 a 3 partidos. pic.twitter.com/NcchXrO47J — Pumas En La Piel (@PumasELP) September 28, 2025

¿Quiénes pagan las sanciones por tarjetas, los jugadores o el club?

El club es el que deberá pagar las multas que les haya impuesto la Comisión Disciplinaria con motivo de las faltas señaladas en todos los Reglamentos y no los jugadores, pues así lo estipula el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).