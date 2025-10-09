deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Mientras suena para Barcelona, esto pensaría realmente Gilberto Mora de su salida a Europa

El FC Barcelona está interesado en el fichaje de Gilberto Mora, pero el propio jugador tiene una preferencia dentro de LaLiga

El sueño de Gilberto Mora en España
TV Azteca
El sueño de Gilberto Mora en España
Rodrigo Acuña
Liga MX
Compartir

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El juvenil de 16 años es, por gran diferencia, el mejor jugador de México en el torneo y grandes clubes de Europa ya han puesto el ojo sobre su situación . Uno de ellos es el FC Barcelona, un interés revelado en las últimas horas. No obstante, se supo que el canterano de Tijuana prefiere jugar para el Real Madrid.

Ignacio Ruvalcaba, encargado de las fuerzas básicas de Xolos, afirmó que el sueño de Gilberto Mora es jugar en la ‘Casa Blanca’, aunque “tiene los pies sobre la tierra”. Además, agrega que al mediocampista le gusta ver futbol y, sobre todo, al Real Madrid, por lo que su máximo deseo es defender la playera del ‘Merengue’. Mientras tanto, Mora se prepara para enfrentar a Argentina en el Mundial Sub-20 .

Gilberto Mora sueña con jugar en el Real Madrid
Real Madrid / X
Gilberto Mora sueña con jugar en el Real Madrid

El interés del Barcelona sobre fichar a Gilberto Mora

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, el Barça está interesado en fichar a Gilberto Mora de cara al libro de pases de invierno y en las últimas horas inició contactos con Xolos de Tijuana para evaluar su situación.

TE PUEDE INTERESAR:

Aún no hay ninguna oferta oficial por la joya mexicana, pero el interés del Barcelona ya es una realidad y Mora tendrá varias opciones para elegir pensando en su futuro. Esto refuerza aún más la posibilidad de que Gil Mora abandone la Liga BBVA MX y deje de lado las ofertas que tiene dentro del territorio mexicano.

Todos los equipos interesados en Gilberto Mora hasta la fecha

El diario Mundo Deportivo de España afirma que el Barcelona está interesado en la ficha de Mora, pero se suma al interés del Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Ajax e Inter Miami. Según su agente, Rafaela Pimenta, el jugador mexicano está listo para dar el salto a Europa en verano del año 2026.

Xolos de Tijuana
Mexicanos en el Mundo
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

×
×