Mientras suena para Barcelona, esto pensaría realmente Gilberto Mora de su salida a Europa

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El juvenil de 16 años es, por gran diferencia, el mejor jugador de México en el torneo y grandes clubes de Europa ya han puesto el ojo sobre su situación . Uno de ellos es el FC Barcelona, un interés revelado en las últimas horas. No obstante, se supo que el canterano de Tijuana prefiere jugar para el Real Madrid.

Ignacio Ruvalcaba, encargado de las fuerzas básicas de Xolos, afirmó que el sueño de Gilberto Mora es jugar en la ‘Casa Blanca’, aunque “tiene los pies sobre la tierra”. Además, agrega que al mediocampista le gusta ver futbol y, sobre todo, al Real Madrid, por lo que su máximo deseo es defender la playera del ‘Merengue’. Mientras tanto, Mora se prepara para enfrentar a Argentina en el Mundial Sub-20 .

El interés del Barcelona sobre fichar a Gilberto Mora

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, el Barça está interesado en fichar a Gilberto Mora de cara al libro de pases de invierno y en las últimas horas inició contactos con Xolos de Tijuana para evaluar su situación.

Aún no hay ninguna oferta oficial por la joya mexicana, pero el interés del Barcelona ya es una realidad y Mora tendrá varias opciones para elegir pensando en su futuro. Esto refuerza aún más la posibilidad de que Gil Mora abandone la Liga BBVA MX y deje de lado las ofertas que tiene dentro del territorio mexicano.

Todos los equipos interesados en Gilberto Mora hasta la fecha

El diario Mundo Deportivo de España afirma que el Barcelona está interesado en la ficha de Mora, pero se suma al interés del Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Ajax e Inter Miami. Según su agente, Rafaela Pimenta, el jugador mexicano está listo para dar el salto a Europa en verano del año 2026.