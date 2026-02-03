¡BOMBAZO! América se REFUERZA con GOLEADOR histórico de Brasil

América ha cerrado a otro refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de una serie de negociaciones, el equipo de Coapa ha llegado a un acuerdo con el Palmeiras para completar el traspaso del mediocampista ofensivo, Raphael Veiga, quien se suma al cuadro azulcrema por un monto que ronda los 10 millones de dólares de los cuales, se pagaron seis millones fijos y cuatro en variables conforme al rendimiento del futbolista.

Jugando para Palmeiras en Brasil, Raphael Veiga tuvo un registro de 109 goles en 378 partidos disputados, convirtiéndose en un referente para la escuadra de la ciudad de São Paulo al ganar once campeonatos con el equipo.

Con 30 años de edad, el mediocampista llega a un Club América que ha tenido un arranque complicado en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pues el equipo dirigido por André Jardine tiene registro de una victoria, dos empates y una derrota.

Para la Jornada 5, la escuadra azulcrema recibe a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, compromiso a disputarse el 7 de febrero en punto de las 21:00 horas y en el que el atacante podría hacer su debut en la Liga BBVA MX.