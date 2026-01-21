BOMBAZO: América buscaría a ESTRELLA de la Premier League para el Apertura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX no ha comenzado de la mejor forma para el Club América. Luego de tres partidos jugados, el equipo de Coapa no ha podido hacer gol a lo largo de 270 minutos. Registrando dos empates a cero y un juego perdido en la presente campaña, la escuadra de André Jardine ha dejado dudas en el arranque del certamen en el que de momento, se ubican en el lugar 15 de la tabla general.

Durante esta semana en la que la actividad de Liga BBVA MX se pone en pausa, ya comenzaron los rumores en el América de cara a la siguiente campaña a pesar de que no han cerrado el mercado de fichajes del Clausura 2026.

Raúl Jiménez volvería al América

De acuerdo a diversos reportes, el Club América tendría como objetivo traer de vuelta a sus filas a Raúl Jiménez, delantero mexicano que milita en el Fulham de Inglaterra. Actualmente, el atacante de 34 años de edad vive un buen momento en la Premier League, pues en la Temporada 2025/26 tiene un registro de 21 partidos disputados con marca de cinco goles y tres asistencias.

En su primera etapa como jugador del cuadro azulcrema, Raúl Jiménez vio actividad en 103 compromisos, mismos en los que pudo marcar 38 anotaciones y repartir 16 asistencias en la Liga BBVA MX.

Los mismos rumores señalan que el delantero llegaría a Coapa tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que se va a llevar a cabo del 11 de junio al 19 de julio. Y es que el futbolista del Fulham tiene contrato vigente hasta el verano del año en curso.