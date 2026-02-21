ÚLTIMA HORA: América confirma BAJA de una LEYENDA en el Clausura 2026

Este sábado 21 de febrero del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales la salida de una leyenda del club. El equipo se despidió de Kiana Palacios, máxima goleadora en la história del conjunto femenil.

Súper Ki 7️⃣ ©️ pic.twitter.com/kOdo3jahNi — Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 21, 2026

Con un emotivo mensaje en el que le agradecieron por cada gol, trofeo ganado y por ser la máxima goleadora en la historia. Le dejaron claro que esta siempre será su casa, que las leyendas se quedan siempre en el corazón de los aficionados y en la historia del equipo.

"Super-Ki: Gracias por cada gol, por cada trofeo en el Club América y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia. Tu huella ya es eterna en el Nido.

Hoy inicias un nuevo capítulo, pero esta siempre será tu casa. Las leyendas no se van, se quedan para siempre en el corazón Azulcrema".

La delantera histórica de las Águilas, deja al equipo para poder tener una segunda etapa en la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos. Su salida llega en una fecha clave pues el equipo se va a enfrentar el domingo ante las Chivas, una de las rivalidades más destacadas en el futbol mexicano.

Los números de Kiana Palacios

Kiana deja al América como la máxima goleadora del club. Su calidad siempre fue muy destacada pues en 215 juegos, contando torneo regular y liguilla, logró marcar 97 goles.