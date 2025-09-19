ÚLTIMA HORA: América confirma sensible BAJA para enfrentar al Superlíder

Este viernes 19 de septiembre del 2025, el América informó a través de sus redes sociales que no podrá contra con Jonathan dos Santos para el partido de visita ante Rayados de Monterrey.

El mediocampista no podrá estar para el partido pues presenta un desgarre en el gemelo medial de la pierna derecha.

“PARTE MÉDICO El Club América informa que nuestro jugador Jonathan dos Santos, presenta un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

PARTE MÉDICOEl Club América informa que nuestro jugador Jonathan dos Santos, presenta un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha.El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/gOpZeDZU8u — Club América (@ClubAmerica) September 19, 2025

Te puede interesar: Rayados vs América, será protagonizado por duelo de franceses Martial ante Maximin

La baja de Jonathan es clave en el mediocampo del equipo y sobretodo ante un equipo que marcha con siete victorias de forma consecutiva, va en el primer lugar de la tabla con 21 puntos y en caso de sumar una victoria más, alcanzaría su máximo de victorias en torneos cortos con ocho.

El tiempo de recuperación que tendría Jonathan dos Santos

América no dio a conocer la gravedad de la lesión de Jonathan dos Santos pero al tener una lesión de desgarro, dependerá del grado el tiempo en que vuelva.



Grado I (leve): Puede recuperarse en 7-10 días.

Grado II (moderado): Requiere unas 3-4 semanas.

Grado III (grave): La recuperación es mayor, mínimo 6-8 semanas, y podría requerir cirugía en casos de desgarro completo.

Por lo que el América podría no contar con Jonathan para los siguientes tres partidos que son contra: Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis y Pumas.

América urgido de una nueva victoria

América llega de perder su invicto ante Chivas en el Clásico Nacional, por lo que André buscaría no tener su segunda derrota, aunque, tampoco contará con Alvaro Fidalgo.