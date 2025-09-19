Rayados vs América, será protagonizado por duelo de franceses Martial ante Maximin

La Jornada 9 de la Liga MX depara muchas emociones, pero uno de los juegos del Apertura 2025 que atrae reflectores es el encuentro de Rayados de Monterrey en contra de América del sábado 20 de septiembre.Ese juego especialmente medirá a dos franceses que llegaron este torneo al balompié mexicano, de los cuales se tienen altísimas expectativas. Por América Allan Saint-Maximin ya ha dado de qué hablar, ha marcado gol y el aura que despliega e interés hacia la afición de momento ha validado su fichaje.

Por Rayados, hace unos días hizo oficial que firmó a Anthony Martial, otro francés que arriba a la Liga MX y que con pocos entrenamientos parece levantar la mano y gozar de la confianza para ser alineado por Domènec Torrent, timonel español de la pandilla.

Es una incógnita si Anthony Martial va de arranque, pero es posible, porque en imágenes y reportes compartidos por Rayados entrenó en el Estadio de los regios y se ve al parejo de los compañeros por lo que todo apunta a que estará en la cancha desplegando su calidad.

Presentó este viernes Rayados a Anthony Martial

El jugador Anthony Martial fue presentado a los medios de comunicación este viernes, en donde José Antonio Noriega, adelantó del encanto que tienen con el jugador, quien es una gran alternativa al ataque, que puede ir “por dentro y por fuera y por donde juegue tiene gol”.

Abundó que entre el periodo de negociaciones y ya contando con Anthony Martial como su futbolista han podido conocer a un jugador muy responsable y muy sencillo por lo que están ilusionados.

Te podría interesar: La agenda de TV Azteca en la Jornada 9 de la Liga MX

Acotaron que el entrenador Domènec Torrent, fue quien lo pidió, quien lo conoció en la Premier League y por lo que pidió que se le buscara y luego que se le trajera a Liga MX.

Agregaron que su familia y su esposa fueron claves también para este fichaje.

Noriega también despejó las dudas y polémica sobre el fichaje cuando también Pumas lo tenía en la mira, y fue muy claro que empujaron por el jugador por petición del entrenador, recalcó que sus agentes le hicieron saber que tenían otras ofertas, pero luego se comunicaron que haciendo una revisión, se decantaban por Rayados.

Noriega sentencia que fue una negociación como han habido en el pasado en el que gana la mejor propuesta, por lo que no quiso entrar en mayor polémica.

Anthony Martial, entusiasmado por jugar con Rayados de Monterrey

Anthony Martial explicó por su parte que al conocer la propuesta y enterarse mucho más de Rayados no dudó en ir a Liga MX y usó la expresión “fue una excelente decisión llegar aquí a Rayados.

Respecto a una posible alineación este sábado, explicó que está listo, que estaba entrenando en Grecia con alto nivel, que solo está trabajando con el jet lag (cambio de horario) pero quiere jugar y si es decisión del entrenador jugar ante América, está listo.

¿Cuándo juegan Rayados vs América en la Jornada 9 de liga MX?

El enfrentamiento de Rayados ante América, sucederá este sábado 20 de septiembre, donde el duelo Martial vs Maximin es uno de los grandes atractivos de la fecha 9 en Liga MX.