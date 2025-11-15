América enfrentará al LA Galaxy para llegar con ritmo a la Liguilla del Apertura 2025

El Club América sostendrá este sábado un partido amistoso internacional frente al LA Galaxy, encuentro que servirá como preparación de cara a la Liguilla del Apertura 2025 , instancia para la cual las Águilas clasificaron como cuarto lugar de la tabla general y enfrentarán a los Rayados de Monterrey.

El duelo se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, y arrancará en punto de las 9:15pm del Centro de México. Aprovechando la pausa por la Fecha FIFA de noviembre, periodo en el que el equipo azulcrema registra varias bajas debido a los jugadores convocados con sus respectivas selecciones.

América con bajas por Fecha FIFA

Como en cada ventana internacional, América afronta el compromiso sin plantel completo, ya que varios de sus futbolistas se encuentran concentrados con sus selecciones nacionales. Esta situación obliga a André Jardine a recurrir a elementos jóvenes, jugadores con menos actividad reciente y futbolistas no habituales en la alineación titular.

Pese a las ausencias, el encuentro representa una oportunidad para mantener ritmo competitivo, ajustar funcionamiento y dar minutos a quienes buscan ganar un lugar en la fase final del torneo mexicano.

¿América sin Estadio para la Liguilla del Apertura 2025?

Mientras las Águilas de André Jardine se preparan para su serie ante Monterrey durante la Fecha FIFA de Noviembre, la realización de dos conciertos del cantante Junior H en la Plaza de Toros México para la fecha programada para los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga BBVA MX han provocado un conflicto logístico que podría afectar su condición de local.

Los conciertos están programados para sábado 29 y domingo 30 de noviembre, ambos a las 20:00 horas. La cercanía entre la Plaza de Toros y el Estadio Ciudad de los Deportes, actual sede del América mientras continúa la remodelación del Estadio Banorte (antes Azteca), ambos ubicados en la Alcaldía Benito Juárez, llevó a las autoridades a considerar inviable la realización simultánea de dos eventos masivos por motivos de seguridad, movilidad y control de accesos.

Ante este escenario, ha surgido la posibilidad de modificar el horario del partido del América a las 17:00 horas, con el objetivo de evitar la coincidencia con los conciertos y así mantener el beneficio de jugar como local sin poner en riesgo la logística del operativo de seguridad.