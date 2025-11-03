OFICIAL: Fechas y horarios definidos en la LIGUILLA del Apertura 2025

Ha quedado definida la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. Luego de la Jornada 17, los cruces ya tienen fechas y horarios para llevar a cabo la instancia de cuartos de final, partidos que se van a jugar a ida y vuelta en el camino rumbo a la Gran Final del campeonato.

Fechas y horarios de la Liguilla del Apertura 2025

Las emociones arranca el miércoles 5 de noviembre. Cruz Azul recibe a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 18:00 horas. Posteriormente, la vuelta se tiene programada para jugarse el sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Por su parte, Juárez se mide a Tigres el jueves 6 de noviembre a las 18:30 horas en La Frontera, disputando el juego de vuelta el domingo 9 de noviembre en el Estadio Universitario a las 17:00 horas.

En otro de los cruces, el Club América abre la serie ante Rayadas en el Estadio BBVA el jueves 6 de noviembre, cerrando la llave el domingo 9 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Finalmente, Chivas y Toluca se enfrentan en el Estadio Akron el jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas. El juego de vuelta es el domingo 9 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 21:15 horas.

A lo largo de la Fase Regular, las ‘Amazonas’ fueron líderes de la competencia con 42 puntos. El segundo puesto fue de las ‘Tuzas’ con las mismas unidades, seguidas del América con 38 puntos, Toluca con 35, Chivas con 33, Rayadas con 32, Cruz Azul tuvo un registro de 28 y Juárez 27 unidades.

