Joya del América revela detalles de su salida del club

Para este Apertura 2025, Puebla anunció varios refuerzos y ya han rendido frutos bajo la dirección de Pablo Guede, pues en la Leagues Cup han sido uno de los grandes protagonistas.

Uno de ellos es Esteban Lozano, quien en apenas seis partidos con la Franja ya se ha hecho presente en el marcador en dos ocasiones.

¿Cómo salió Esteban Lozano del Club América?

Antes de portar los colores de la Angelópolis, portaba los colores del Club América, equipo en el que permaneció desde 2018 y por distintas categorías de las fuerzas básicas hasta ser registrado con el primer equipo.

En el Clausura 2025 jugó tres partidos distintos como azulcrema y marcó su primer gol en Primera División, pero para el mercado de verano salió como préstamo con opción a compra; de esto habló el delantero: “la verdad fue un proceso bastante rápido, porque bueno, es verdad que me habla mi representante que me dice ‘oye está la posibilidad de qué vayas a Puebla’”, recordó.

“Se juntaban los intereses de todos, tanto los de los clubes, como el mío, y bueno, la verdad es que, por parte de los dos clubes, todo fue muy fácil, por parte mía también, entonces pues fue eso, fue un trámite, porque tanto yo quería ir, América quería que fuera y el Puebla quería que fuera. Yo estoy muy agradecido con los clubes, uno por buscarme y el otro, por darme la oportunidad de poder ir”, constató Lozano en entrevista.

Esteban Lozano admite lealtad por el Puebla

Más allá de la decisión de salir a un equipo donde podría tener más minutos, para Esteban Lozano portar la camiseta enfranjada significa algo más allá, algo como un regreso a casa, o así lo narró él.

“La verdad yo soy un afortunado de poder estar aquí hoy en Puebla, que es el equipo, al cual, pues le tengo mucho cariño, que yo desde chiquito, pues iba al estadio, era el equipo que yo seguía desde chiquito, entonces para mí es un orgullo”, dijo, “el poder estar acá y más con este grupo, estoy muy feliz de poder estar en mi casa, haciendo lo que más me gusta y con gente que me hace pasar muy buen día a día”, finalizó