¿Sorpresas? Tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 9 del Apertura 2025

A pesar de que la Liga BBVA MX se pone en pausa por la actividad de la Fecha FIFA, la Liga BBVA MX Femenil sigue su marcha con la Jornada 10 de competencia.

Te puede interesar: “Nadie está por encima del club": Director de Burgos FC lanza CONTUNDENTE dardo contra Memo Ochoa

Luego de nueve fechas en el Torneo Apertura 2025, el Club América se mantiene como líder de la tabla general con un registro de 24 puntos, resultado de ocho victorias y una derrota que acaba de llegar en la Fecha 9 en la visita a Pachuca, partido en el que perdieron el paso perfecto.

En segundo puesto se encuentra Tigres. La escuadra de Nuevo León tiene 22 unidades luego de siete triunfos, un juego igualado y un partido perdido. Por su parte, las ‘Tuzas’ son terceras con 20 puntos tras vencer al cuadro azulcrema. El equipo de la Bella Airosa tiene la misma cantidad de unidades que el Toluca, posicionado en cuatro lugar.

Por otro lado, las Pumas son quintas con 19 puntos, seguidas de Rayadas que tienen 17 y el Atlético de San Luis que aparece en el séptimo lugar con 16 puntos. Más abajo, FC Juárez y León tienen 15 puntos ubicadas en el octavo y noveno puesto de la clasificación.

Las Chivas son décimas con 14 puntos, Cruz Azul se ubica en el lugar 11 con 11 unidades y por debajo, el Atlas tiene 9 puntos. En la zona baja de la tabla general aparecen Tijuana y Necaxa con 5 unidades en los lugares 13 y 14 respectivamente. Santos es 15 con 4 puntos, en el lugar 16 está Querétaro y en el fondo, Mazatlán y Puebla con un punto.

Partidos de la Jornada 10 en la Liga BBVA MX Femenil

Viernes 5 de septiembre:

Atlas vs Querétaro -19:00 Hrs.

León vs Chivas - 19:00 Hrs.

FC Juárez vs Pachuca - 21:00 Hrs.

Mazatlán vs Cruz Azul - 21:00 Hrs.

Sábado 6 de septiembre:

Pumas vs Toluca - 12:00 Hrs.

Domingo 7 de septiembre:

América vs Atlético de San Luis - 12:00 Hrs.

Tigres vs Rayadas - 19:00 Hrs.

Tijuana vs Santos -19:00 Hrs.

Lunes 8 de septiembre:

Necaxa vs Puebla - 17:00 Hrs.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Día de inauguración en el Mundial 2026 será FERIADO en México