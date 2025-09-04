“Nadie está por encima del club": Director de Burgos FC lanza CONTUNDENTE dardo contra Memo Ochoa

El futuro de Guillermo Ochoa sigue en el aire. Luego de que se cayera su llegada a la Segunda División de España para jugar con el equipo de Burgos, el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta, ha roto el silencio tras el fichaje fallido del portero mexicano, asegurando que ya tienen el puesto ocupado en el inicio de la Temporada 2025/26, misma en la que de momento, el cuadro de la comunidad autónoma de Castilla y León se ubica en el lugar 10 de la tabla con cuatro puntos, resultado de una victoria, un empate y una derrota.

“Fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo no era un chico que perteneciera a otro equipo, sigue estando libre en el mercado, podría firmar por el Burgos o por cualquier otro equipo, no hay ningún tipo de problema pero no va a ser el caso, nosotros ya tenemos la portería cerrada.

“El Burgos Club de Futbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador y director deportivo…”, dijo el directivo de la escuadra blanquinegra.

Las opciones de Guillermo Ochoa

Y es que Guillermo Ochoa, si es que quiere seguir jugando a nivel profesional, tiene el tiempo en contra, ya que el mercado en Europa se ha cerrado y tiene como opciones volver a la Liga BBVA MX, que cierra la ventana de traspasos el 12 de septiembre. Entre otras opciones que podría tener el guardameta mexicano se encuentran la Liga de Australia, que cierra su mercado el 30 de noviembre y la Liga de Arabia Saudita, competencia que pone fin a las transferencias el 8 de octubre.

