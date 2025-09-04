ÚLTIMA HORA: Día de inauguración en el Mundial 2026 será FERIADO en México

A 280 días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, misma que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá, las autoridades del país han hecho oficial que el próximo 11 de junio del siguiente año va a ser calendarizado como día feriado, fecha en la que la Selección Mexicana va a abrir el Mundial en la cancha del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, y que para el certamen internacional, llevará el nombre de Estadio Ciudad de México para evitar nombres de patrocinios.

La medida se toma para que la población pueda disfrutar del inicio de la tercera Copa del Mundo con sede en México tras 1970 y 1986, competencias en las que Brasil y Argentina se coronaron en Estadio Azteca con Pelé y Diego Armando Maradona respectivamente.

El Mundial del siguiente año va a disputarse del 11 de junio al 19 de julio. En la CDMX, además de la inauguración se van a disputar tres partidos más de la Fase de Grupos y uno de Octavos de Final.

Por su parte, el Estadio BBVA y el Estadio Akron llevarán los nombres de sus respectivas ciudades, es decir, Estadio Monterrey y Estadio Guadalajara. Dichos inmuebles van a recibir cuatro juegos de la Copa del Mundo.

La casa de Rayados va a ser sede de tres partidos de la Fase de Grupos y uno de la Ronda de 32avos. Por su parte, en la cancha de Chivas se van a llevar a cabo cuatro compromisos de la primera etapa de competencia.

Al momento: Selecciones clasificadas al Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá se encuentran clasificados al Mundial por ser anfitriones del torneo. Selecciones como Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistan, Jordania, Corea del Sur, Australia, Brasil y Ecuador, ya consiguieron su boleto a la Copa del Mundo 2026.

