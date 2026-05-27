América manda emotivo mensaje a sus aficionados por futbolista convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 26 de mayo del 2026, el conjunto del América mandó un emotivo mensaje en sus redes sociales para todos sus aficionados luego de que un jugador del equipo fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El club reconoció la convocatoria de Alejandro Zendejas con Estado Unidos, detalló que el futbolista entró en la convocatoria para poder jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"¡Alejandro Zendejas convocado para la Copa Mundial 2026! Zendejas representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio. ¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! El momento es ahora".

¡Alejandro Zendejas convocado para la Copa Mundial 2026! 👏 Zendejas representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio. ¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! El momento es ahora. 🫡#GrandezaMundialista pic.twitter.com/I1uCKxmiQf — Club América (@ClubAmerica) May 26, 2026

La convocatoria de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mauricio Pochettino ha decidido convocar a los siguientes futbolistas que son:

Convocatoria de Estados Unidos



Porteros: Matt Turner, Chris Brady y Matt Freese.

Defensas: Sergiño Dest, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream, Auston Trusty, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Miles Robinson y Joe Scally.

Mediocampistas: Weston McKennie, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Tyler Adams, Gio Reyna y Malik Tillman.

Delanteros: Christian Pulisic, Haji Wright, Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Tim Weah y Alejandro Zendejas.

Had to add 26 guys into the group chat. 📲



This is what it means. ❤️ pic.twitter.com/N3IO3ru1Fy — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Los partidos que tendrá Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Estados Unidos comparte el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. El primer juego del equipo será ante 'La Albirroja' el 12 de junio en California. Para la Fecha 2, se miden al cuadro de Oceanía el 19 de junio en Seattle y cierran la Fase de Grupos frente a la escuadra de Asia el 25 de junio de regreso en California.