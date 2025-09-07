América es GOLEADO por el último lugar de la MLS

Este sábado 6 de septiembre del 2025, durante la fecha FIFA, el conjunto del América terminó perdiendo en un partido amistoso ante el último lugar de la MLS.

Las Águilas perdieron 3-1 ante el DC United en el estadio Audi Field de Washington D.C., el resultado sorprendió a varios pues el equipo de André Jardine vio la derrota ante el último lugar de conferencia Este de la MLS.

Termina el partido amistoso en Washington. 🦅 pic.twitter.com/TiZGEJxrOC — Club América (@ClubAmerica) September 7, 2025

Así fue la derrota de América

El América buscaba mantener el ritmo competitivo de cara al Clásico Nacional contra Chivas que se disputa la próxima semana, pero se encontró con una derrota que empieza a generar dudas, aunque las Águilas no contaron con varios jugadores que son titulares.

El primer tiempo fue muy parejo, no se hicieron daño y terminó empatado 0-0. Para el segundo tiempo, llegaron los goles. Al minuto 49, el DC United abrió el marcador con un gran gol de tijera. Sin embargo, el América respondió rápidamente, al minuto 52, un autogol del defensa del DC United tras un centro de empató el partido a 1-1.

La alegría duró poco para las Águilas, ya que al 54', United anotó el 2-1 para los locales con un disparo cruzado que sorprendió a Cota. En los minutos finales, al 90+2', selló la victoria con el 3-1 definitivo, aprovechando un contragolpe letal.

A pesar de la derrota, América pudo darle minutos valiosos para jugadores clave como Henry Martín, quien regresó tras lesión, y Allan Saint-Maximin, en su primera titularidad con el equipo mexicano.

América FEMENIL GOLEÓ al DC United

El Club América Femenil jugó el pasado 3 de septiembre del 2025 en la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf ante DC United y logró golearlos 9-0.