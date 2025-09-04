¡INCREÍBLE! América APLASTA 9-0 a su rival en plena fecha FIFA

A pesar de que la Fecha FIFA pone en pausa diversas competencias alrededor del mundo, el futbol femenil sigue su camino y ahora, el Club América no tuvo piedad ante sus rivales en la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf.

Durante el juego de la Jornada 2 en el que el cuadro azulcrema tuvo que visitar a la escuadra de Chorrillo en la cancha del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa obtuvo los tres puntos frente al equipo de Panamá con un marcador de escándalo, pues el conjunto de la Liga BBVA MX Femenil vio el triunfo por marcador de 9-0.

Finaliza el partido🦅



¡GANOOOOO EL AMÉRICAAAAA!

¡SOMOS SUPERPODEROSAS!🙌💛💙 pic.twitter.com/nrgUOjyv31 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 4, 2025

Con triplete de Irene Guerrero (43’, 55’, 68’), dobletes de Kiana Palacios (14’, 88’) y Bruna Vilamala (23’, 37’) y dos anotaciones más de Montserrat Saldívar (38’) y Scarlett Camberos (77’), la escuadra de Coapa trajo las tres unidades de Centroamérica en un encuentro en el que el equipo mexicano fue amplio dominador con 27 remates en todo el partido y una posesión de 70 por ciento.

Tras la victoria en la Fecha 2, el Club América obtuvo su primer triunfo en el certamen de Concacaf luego de haber empatado sin goles ante el Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica.

¿Cuándo es el siguiente partido del América?

Luego de la abultada victoria en la Ciudad de Panamá, el América tiene que viajar de vuelta a la CDMX para encarar el juego de la Jornada 10 en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, fecha en la que reciben al Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes en una campaña en la que se ubican como líderes de la competencia con 24 puntos, resultado de ocho triunfos y una derrota. El juego del equipo azulcrema frente al cuadro Potosino se va a disputar el domingo 7 de septiembre a las 12:00 horas.

