El primer equipo clasificado a la Liguilla del Clausura 2024

Este sábado 13 de abril del 2024, se disputaron tres encuentros de la jornada 15 del Clausura 2024. Los cuales fueron: Pachuca vs Chivas, América vs Toluca y Rayados vs Tigres.

Con los resultados y aun faltando tres juegos por disputarse para que se termine la jornada 15, ya tenemos al primer equipo con boleto asegurado a la Liguilla del Clausura 2024.

VIDEO | Oscar Valdez menciona el nombre de posibles rivales

Te puede interesar: VIDEO: Así fue el saludo entre Lionel Messi y Patrick Mahomes



Desde la jornada 14, tres equipos aseguraron su lugar en el Play In. Tras el viernes botanero de la jornada 15, dos equipos lograron asegurar su puesto en la fase final del torneo.

Los equipos que ya tienen un boleto al Play In son: Rayados, Toluca, Cruz Azul y Necaxa. El quinto equipo que tenía su lugar asegurado era el América pero tras golear a Toluca y tras la derrota de Pachuca, pudieron asegurar su lugar a la Liguilla por lo que queda libre un puesto al Play In.

Así consiguió su pase a la Liguilla

El conjunto del América consiguió su pase a la Liguilla y recuperar el liderato del Clausura 2024 al vencer por goleada al Toluca en la jornada 15. Desde el primer tiempo, América impuso condiciones al abrir el marcador al minuto nueve con una gran definición de Diego Valdés. Al minuto 14, Toluca consiguió el empate con una gran definición de Juan Domínguez. La igualada no duró en el marcador pues Henry Martín le regresó la ventaja al marcador.

Al 24, Valdés marcó su doblete tras ganarle en el mano a mano a Volpi. Para el segundo tiempo, la lluvia de goles azulcrema continuó pues al minuto 73, Julián Quiñones marcó el cuarto y tan solo nueve minutos después consiguió su doblete en una contragolpe a velocidad.

El equipo de Coapa llegó a 32 puntos, con la derrota de Pachuca, no hay ningún equipo que pueda sacarlo de los primeros seis lugares a pesar de que faltan dos jornadas por disputarse.

Resumen: Puebla 0-1 Cruz Azul | Jornada 15 del Clausura 2024

Te puede interesar: ¿QUIÉN LOS DETIENE? América golea y humilla al Toluca en el Estadio Azteca