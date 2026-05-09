América ya tiene su primera BAJA para la J1 del Apertura 2026; lo expulsaron en menos de 20 segundos

El Club América continúa con su preparación rumbo a la Liguilla del futbol mexicano, misma a la que llega en el octavo lugar luego de caer el fin de semana pasado ante los Rojinegros del Atlas. Ante ello, el nivel de favoritismo que la escuadra azulcrema tiene en estos momentos es poco.

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A pesar de ello, la directiva capitalina ya se encuentra a marchas forzadas para reforzar su plantel para el próximo torneo y una de las altas que el América tendrá proviene directamente de un futbolista del Necaxa, el cual, sin embargo, se perderá la Jornada 1 del Apertura 2026 por esta razón.

Emilio Lara, baja para el América rumbo a la Jornada 1 del Apertura 2026

Fue durante la última jornada regular que Necaxa se despidió del Clausura 2026 con una dolorosa derrota frente a Cruz Azul por 4-1. En este partido hizo acto de presencia Emilio Lara, quien sin embargo permaneció solo unos segundos en el campo luego de ver la roja de parte del juez central.

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Emilio Lara ingresó en los minutos finales del partido cuando el marcador iba 2-1 a favor de Cruz Azul. Fue precisamente ahí cuando, tras un pase largo hacia Christian Ebere, este lo bajó a unos metros del área chica, lo cual causó su expulsión segundos después de haber ingresado de cambio.

Vale mencionar que Emilio Lara concluye su préstamo con Necaxa, por lo que todo haría indicar que volvería al América para el siguiente torneo. De concretarse lo anterior, el defensor mexicano se perdería la Jornada 1 del Apertura 2026 por esta razón, lo cual hará que pierda cierto terreno en su deseo por ser titular en Coapa.

¿Cuántos minutos suma Emilio Lara en América?

El canterano del Club América arribó al primer equipo en julio del 2022, por lo que se esperaba que fuera una de las joyas de la institución. Sin embargo, entre cesiones y bajas de juego considerables Emilio Lara solo registra dos anotaciones y cinco pases a gol en 45 encuentros disputados en la escuadra azulcrema.