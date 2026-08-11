América le quita un futbolista a Rayados de último momento

Aunque no es un fichaje mediático, las filiales del Club América se movieron para incorporar un perfil bastante interesante proveniente de los Rayados de Monterrey. Se indica que se consiguió la ficha de Luka Nahuel Ayala Batoceltti, quien llegaría a fortalecer los proceso juveniles del conjunto de Coapa. Esto se sabe sobre el muchacho.

¡Aremi Fuentes conquista la plata! México sube al podio en halterofilia

¿Quién es Luka Ayala, refuerzo del América?

Probablemente los aficionados esperaban que se anunciara la contratación de Jáminton Campaz, quien suena desde hace días como un probable movimiento por parte de la directiva. Sin embargo, los azulcremas también están en planes a futuro, pues este juvenil se incorporaría a la Sub-21 como un proyecto de alto interés.

Este joven de 20 años es nieto de Osvaldo Batocletti e hijo de Lucas Ayala, quien inició y llevaba todo su proceso en las fuerzas básicas de La Pandilla. Sin embargo, de último momento se confirmó su fichaje rumbo a la Ciudad de México. En ese sentido, la apuesta de la directiva americanista espera que su talento sea capaz de brillar en el futuro inmediato.

Los planes no tienen intenciones de que esté cercano al primer equipo, sin embargo es sabido que Guillermo Almada no teme debutar jóvenes que demuestran buen fútbol. En ese sentido, si el muchacho que sería tercera generación de familia futbolista demuestra lo suficiente, está en el club ideal para demostrarlo en la cancha en el máximo nivel.

¿América espera más refuerzos para este Apertura 2026?

Recordando las palabras de Santiago Baños hace unas semanas, el club todavía espera dos refuerzos. Sin embargo, en los últimos días solamente se ha hablado sin parar de las trabas que Rosario Central estaría poniendo para soltar a su futbolista, Campaz. La primera oferta de 6 millones de dólares no convenció al equipo argentino.

En ese sentido, los azulcremas solamente han incorporado a Óscar Perea y Edwin Carrillo, mientras que de nueva cuenta se habla de la probable salida de Brian Rodríguez. Dicha situación ya está cansando a una parte de la afición, quien le indica al uruguayo que si se quiere ir, que lo haga y que no genere expectativa rumbo a este semestre final de 2026.