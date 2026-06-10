Los 3 juveniles del Club América que Guillermo Almada quiere pulir para hacerlos brillar

Guillermo Almada ya tiene una misión fuerte en el Club América. No solo deberá sostener la exigencia de un equipo obligado a ganar tras un Clausura 2026 para el olvido. También tendrá que mirar hacia abajo y detectar qué jóvenes pueden crecer dentro de su idea de juego.

El técnico uruguayo llega con una etiqueta conocida en la Liga BBVA MX. En Santos Laguna y Pachuca mostró capacidad para trabajar con futbolistas jóvenes, darles minutos y llevarlos a competir en escenarios de alta presión.

Guillermo Almada y los juveniles que puede potenciar en América

El nuevo entrenador azulcrema suele pedir intensidad, presión alta, recorridos largos y compromiso sin pelota. Ese contexto puede abrir una puerta para futbolistas que todavía buscan consolidarse en Coapa.

En esa lista aparecen tres nombres a seguir: Thiago Espinosa, Miguel Vázquez y Patricio Salas. Los tres tienen perfiles distintos. Los tres pueden encontrar una oportunidad si Almada decide acelerar su proceso.

1. Thiago Espinosa

Thiago Espinosa podría sumar sus primeros minutos ante Tigres en la Jornada 8|Crédito: Club América / X

Thiago Espinosa llegó al América como una apuesta de futuro. El lateral izquierdo uruguayo tuvo poca actividad en su primera etapa con el equipo, pero su perfil puede interesarle a Almada.

El entrenador suele exigir laterales con despliegue, regreso rápido y capacidad para presionar hacia adelante. No alcanza con defender cerca del área. En su modelo, el lateral también debe atacar, romper líneas y sostener la intensidad durante todo el partido.

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Ese punto puede favorecer a Espinosa. Tiene edad, recorrido y margen para adaptarse a una función más agresiva. Si Almada lo observa de cerca, podría convertirlo en una alternativa real por izquierda.

2. Miguel Vázquez

Miguel Vázquez, juvenil del América|Crédito: @mavazga252 / IG

Miguel Vázquez aparece como uno de los defensas jóvenes que América puede trabajar en este nuevo ciclo. Su reto será fuerte, porque compite en una zona con futbolistas de mayor experiencia.

Ahí puede aparecer la mano de Almada. El uruguayo suele pedir centrales atentos, rápidos para corregir y capaces de defender lejos de su portería. En una presión alta, el zaguero no solo espera. Tiene que anticipar, achicar y ganar duelos con campo abierto a la espalda.

Ese contexto puede ayudar a Vázquez a crecer. No necesita ser titular de inmediato. Necesita entrar en la dinámica, sumar entrenamientos de alta exigencia y aprovechar las rotaciones cuando lleguen.

3. Patricio Salas

|MEXSPORT

Patricio Salas es otro nombre que puede ganar valor con Almada. El delantero mexicano aparece en una zona de mucha competencia, pero también en una función que el técnico uruguayo suele trabajar mucho.

Para Almada, el centro delantero no vive solo del gol. Debe presionar la salida rival, fijar centrales, atacar espacios y ofrecer descarga. Es un trabajo físico y táctico que puede transformar a un atacante joven.

Salas puede beneficiarse de ese escenario. Tiene margen de crecimiento y puede sumar herramientas que no siempre aparecen en las estadísticas. Si logra adaptarse a la presión, puede transformarse en una variante útil para cerrar partidos o sostener rotaciones.