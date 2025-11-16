América y Rayados van por la JOYA mexicana de la MLS

Brian Gutiérrez es el nombre en la agenda del Club América y de los Rayados de Monterrey de cara al próximo mercado de transferencias invernal. Volante ofensivo de 22 años que juega en el Chicago Fire y que además, no contaría como No Formado en México para los registros de la Liga MX gracias al pasaporte de nuestro país.

Según información del periodista estadounidense Tom Bogert, Gutiérrez es el hombre que buscan tanto la Pandilla como el cuadro azulcrema en el mercado de fichajes. Nueve goles y tres asistencias fueron sus números en la anterior campaña de la Major League Soccer y su posible potencial gracias a su juventud, serían también una virtud que le vieron ambos clubes de la Primera División Mexicana.

Chivas lo intentó hace unos años

La misma fuente señaló que, el Club Deportivo Guadalajara quiso fichar a Brian hace un par de semestres sin tener éxito alguno. Cabe destacar que, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en cinco millones de euros, cifra nada despreciable y también tiene vínculo con el Fire hasta 2028, por lo que el club que lo quiera, tendrá que negociar de manera obligatoria con Chicago.

Por si fuera poco, Bogert señala que ya tiene pasaporte mexicano y también sería elegible para la Selección nacional de nuestro país en años venideros. Este caso suena un poco como el de Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders que hizo todo su carrera en el futbol de los Estados Unidos, nació en Alaska y ahora, fue convocado por Javier Aguirre para la doble fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay.