deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Cuándo juega México vs Paraguay rumbo al Mundial 2026?

La Selección de México tendrá un nuevo compromiso contra otro rival sudamericano y que ya está clasificado a la justa mundialista del próximo año.

México Paraguay
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

Nueva prueba para Javier Aguirre y sus dirigidos en el último juego de la Selección de México en el año antes de que inicie la fiebre mundialista en 2026. Paraguay será el rival de esta ocasión tras haber enfrentado a Uruguay hace unos días. Gustavo Alfaro y compañía dieron un paso al frente en las eliminatorias de la Conmebol tras obtener boleto directo al torneo intrnacional y con ello, querrán cerrar con buenas sensaciones el año.

Te puede interesar: La IA predice el resultado del México vs Uruguay en la Fecha FIFA

El martes 18 de noviembre en punto de las 7:20 pm podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el compromiso con la mejor alineación que tiene el mundo del periodismo deportivo. Christian Martinoli en la narración, Luis García en el análisis, los comentarios de Luis Roberto Alves 'Zaguito' y el reporte de cancha con David Medrano y Carlos Guerrero a través de la señal de Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

¿Cómo llega Paraguay?

El combinado sudamericano hila tres partidos sin conocer la victoria y Alfaro tendrá que ajustar si quiere mantener al grupo a tope de cara al Mundial 2026. Empataron a dos goles contra Japón, perdieron 2-0 frente a Corea del Sur y cayeron 2-1 contra su similar de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino.

Con ello, querrán dar un golpe en la mesa y recuperar sensaciones ante uno de los anfitriones de la justa mundialista en el Alamadome de San Antonio. Cabe recordar que, México lidera el historial con 10 victorias, cinco empates y seis derrotas, pero el último compromiso que se jugó antes del Mundial de Qatar 2022 se lo llevó Paraguay por la mínima diferencia.

Selección Mexicana
Paraguay
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”
Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
×
×