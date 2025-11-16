¿Cuándo juega México vs Paraguay rumbo al Mundial 2026?

Nueva prueba para Javier Aguirre y sus dirigidos en el último juego de la Selección de México en el año antes de que inicie la fiebre mundialista en 2026. Paraguay será el rival de esta ocasión tras haber enfrentado a Uruguay hace unos días. Gustavo Alfaro y compañía dieron un paso al frente en las eliminatorias de la Conmebol tras obtener boleto directo al torneo intrnacional y con ello, querrán cerrar con buenas sensaciones el año.

El martes 18 de noviembre en punto de las 7:20 pm podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el compromiso con la mejor alineación que tiene el mundo del periodismo deportivo. Christian Martinoli en la narración, Luis García en el análisis, los comentarios de Luis Roberto Alves 'Zaguito' y el reporte de cancha con David Medrano y Carlos Guerrero a través de la señal de Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

¿Cómo llega Paraguay?

El combinado sudamericano hila tres partidos sin conocer la victoria y Alfaro tendrá que ajustar si quiere mantener al grupo a tope de cara al Mundial 2026. Empataron a dos goles contra Japón, perdieron 2-0 frente a Corea del Sur y cayeron 2-1 contra su similar de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino.

Con ello, querrán dar un golpe en la mesa y recuperar sensaciones ante uno de los anfitriones de la justa mundialista en el Alamadome de San Antonio. Cabe recordar que, México lidera el historial con 10 victorias, cinco empates y seis derrotas, pero el último compromiso que se jugó antes del Mundial de Qatar 2022 se lo llevó Paraguay por la mínima diferencia.