“Tal vez no somos tan buenos”, DT del América tras derrota

El Club América sufrió una derrota por goleada en su segundo partido de la Leagues Cup. Ante el Columbus Crew cayeron por marcador 1-4 en lo que fue la segunda derrota de André Jardine en el banquillo azulcrema.

E-Prix de Roma R14, Resumen Completo | Formula E

Te puede interesar: Columbus Crew golea al América y los memes los ‘destrozan’

A pesar de la derrota, las Águilas avanzan a dieciseisavos de final, donde se enfrentarán al Chicago Fire, líder del Grupo E, donde ya es eliminación directa.

Técnico de América descarta soberbia

Después del partido, habló Jardine sobre lo ocurrido en el terreno de juego. Su equipo venía de asegurar la victoria más contundente de un equipo de la Liga BBVA MX, en la que se impusieron 4-0 ante el St. Louis; para después encontrarse con un equipo que cambiaría todo.

El estratega brasileño aseguró que estar en América es estar acostumbrados a tener la presión de ganar, pero no descarta un declive en el nivel de sus jugadores. “Es un duro golpe, pero tal vez no somos tan buenos como el primer partido”, declaró, “el resultado no refleja lo que somos”, agregó.

Asimismo, aseguró que el exceso de confianza en su grupo no existen “La soberbia no va a pegar en este grupo; tampoco la depresión ante una derrota como esta”, comentó Jardine. “Sabíamos que estamos en un proceso. Tenemos que tener calma, el proceso de construcción de un equipo”, constató.

La ausencia de Henry Martín y Jonathan Dos Santos

Para el partido ante el Columbus, el mismo Andre Jardine hizo modificaciones en su once inicial; en el primer encuentro Jonathan Dos Santos y Henry Martín iniciaron como titulares, situación que no se repitió en esta segunda jornada.

Te puede interesar: André Jardine no se siente el rival a vencer en la Leagues Cup

El entrenador explicó el porqué de esta decisión: “Jona venía con una carga en la pierna y optamos por descansarlo ya estando calificados; Henry es otro caso, es el jugador con más partidos y más minutos, imaginamos que era buen momento para recular físicamente. En condiciones normales no hubieran salido, pero me parecía una decisión inteligente no sacrificarlos”, terminó Jardine.