¡Última hora! América registra bombazo europeo para el Apertura 2025

Este lunes 18 de agosto del 2025, el conjunto del América logró registrar a su bombazo europeo para que pueda jugar en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

En la página web de La Liga BBVA MX, ya aparece en los jugadores registrados el refuerzo de Coapa, Allan Saint-Maximin. Por lo que, el equipo ya podrá contar con la presencia del francés en sus convocatorias y en el terreno de juego.

Todo listo para su debut del francés Allan Saint-Maximin 🦅🤩

La fecha de debut de Allan Saint-Maximin

Con el registro de Saint-Maximin, el futbolista está cerca de poder tener su debut en el América. Por el momento, se desconoce en que jornada pueda tener minutos por su adaptación al equipo a la altura de México.

Pero, Jardine lo puede convocar para las siguientes jornadas. Para la Jornada 6 del Apertura 2025, se enfrentarán al Atlas el domingo 24 de agosto en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México, partido en el que puede ser su debut.

Aunque, la directiva se podría esperar a la Jornada 7 para que haga su debut en casa cuando se enfrente el sábado 30 de agosto del 2025 a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El número que usará Allan Saint-Maximin

Con el registro de Allan Saint-Maximin, se confirmó que el atacante llevará en su dorsal el número 97. Algo poco usual en el futbol mexicano ya que normalmente los jugadores escogen los primeros números.

Allan, al tener una gran experiencia en el futbol europeo, prefirió el dorsal 97. Algo que termina siendo más común en ese tipo de ligas.

Los números de Allan Saint-Maximin

Saint-Maximin dejó en el Fenerbahce un total de 31 juegos disputados en los que acumuló 1773 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar cuatro goles y dar cinco asistencias.

En lo que lleva de carrera, Maximin ha disputado un total de 333 partidos en los que ha marcado 36 goles y ha dado 54 asistencias en un total de 22,343 minutos en el terreno de juego.