¿Traición a los colores? Cruz Azul se reforzaría con tricampeón del América

Con la salida de Gonzalo Piovi al Inter Miami, Cruz Azul tendrá una baja muy sensible y un hueco que necesita ocupar con un refuerzo para mantener la competencia interna en el equipo.

Es por eso que la directiva trabaja en buscar un jugador que pueda reforzar al equipo en la posición y fortalecer la defensa. Dentro de sus candidatos, la Máquina tendría a un jugador tricampeón del América que es joven y considerado un prospecto a convertirse en un referente.

El jugador que podría llegar como refuerzo al equipo Celeste es Ramón Juárez, defensa central de 24 años de edad.

¿Traición? Ramón Juárez en el radar de Cruz Azul

Diferentes medios han detallado que existe el interés de Cruz Azul, pero hasta el momento no se ha dado a conocer que tengan platicas con el América o el futbolista.

Su salida podría concretarse al no ser el defensor titular en Coapa. El futbolista podría contemplar su salida si llega una oferta de la Máquina, al ser un equipo en el que se queda espacio libre y que podría ganarse Ramón con buenas actuaciones.

Actualmente, Ramón tienen un valor aproximado de seis millones de euros según transfermarkt. Con la salida de Piovi, Cruz Azul recibirá una fuerte cantidad con la que podría hacer una oferta por Ramón Juárez.

Nuestro colaborador, Gerardo Velázquez de León, reveló en sus redes sociales que en caso de concretarse el fichaje, sería un grave error y catalogaría a la gestión deportiva como la peor de la historia del equipo al ser un futbolista de gran calidad.

Si @ClubAmerica deja ir a Ramón Juárez a @CruzAzul sería la peor gestión deportiva de la historia del equipo... — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) August 15, 2025

Los números de Ramón Juárez

Ramón es canterano del América, tuvo su proceso en las inferiores del equipo. Ha tenido un corto paso por equipos como Puebla y Atlético de San Luis para tener más minutos y obtener más experiencia, lo que lo ayudo a consolidarse y sumar minutos con el primer equipo en Coapa y así ser parte vital del tricampeonato.

Hasta el momento, registra un total de 173 juegos disputados, en los que ha marcado nueve goles y ha dado una asistencia. Acumula un total de 12, 564 minutos en el terreno de juego. Ha sido expulsado solo en cuatro juegos.