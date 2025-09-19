América firma a un crack en pleno Apertura 2025

América dio a conocer a través de sus redes que logró firmar a un crack en el Apertura 2025, se trata del defensor central Ramón Juárez que ha firmado su renovación con el club luego de varios rumores que lo ponían fuera del equipo.

Ramón amplió su contrato de forma llamativa pues el acuerdo finalizaba en diciembre de 2026 y ahora estará en el club hasta junio de 2029.

¡Nuestro #ÁguilaDesdeLaCuna ya firmó! 🦅



Hay Ramón Juárez para rato en el Club América

Ramón Juárez agradecido con la afición del América tras renovar

El América publicó un video con las primeras declaraciones de Ramón luego de renovar y detalló estar muy agradecido por quedarse más años en el club, el que catalogó como el club de sus amores pues fue aficionado. Ademas, le agradeció a la afición por el cariño.

¡Feliz y renovado con el América! 🦅✨



Ve nuestra entrevista completa con Ramón Juárez:

📺 https://t.co/SFWoCQkuJr pic.twitter.com/N2xor2mLpS — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2025

“Pues mira, la verdad que muy agradecido con dios por esta nueva renovación. Creo que se ve el fruto del trabajo de tantos años, llegue aquí cuando tenía 14 años de edad.

Hoy puedo estar viviendo el sueño de jugar con el club de mis amores y renovar por más años mi vínculo con la institución.

Poder estar en la historia de este club, para mi es único.

Agradecerles de todo corazón, se siente muy bonito. Yo un día fui aficionado del club, estaba en las gradas, cantandole al América y se lo que representa para ellos.

Gracias a todos, a la afición por el cariño, tienes un lugar importante en mi corazón.”

Los números de Ramón Juárez con el América

Ramón Juárez ha sido pieza clave en el América. El defensor estuvo en el tricampeonato del equipo, canterano y a sus 24 años, la afición lo considera como el próximo futbolista a consolidarse.

Hasta el momento, ha disputado un total de 102 partidos con el primer equipo, obteniendo un total de 6979 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar tres goles y dar una asistencia.

En lo que va del Apertura 2025, no ha logrado terminar de convencer a Jardine para ser el defensor central pues de ocho jornada, en tres ha sido suplente, en una fecha entro de cambio y en cuatro fue titular con el equipo.

La decisión de Jardine podría deberse a la competencia interna que genera en el equipo.