OFICIAL: América tiene su primer baja rumbo al Apertura 2026, a horas de ser eliminado vs Pumas

El Club América tendrá su primer baja para el Torneo Apertura 2026; Paulo Vítor. El principal auxiliar técnico de André Jardine vivió su último partido con las Águilas tras la eliminación en cuartos de final ante los Pumas de la UNAM y pondrá rumbo a Brasil para tomar las riendas de la selección nacional sub-21 de su nación.

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A pesar de que ya estaba confirmada su salida desde hace unas semanas, Vitor tuvo su cotejo final como auxiliar de su compatriota en el banquillo azulcrema y probará suerte como estratega principal con la selección juvenil. Con ello, Jardine pierde a uno de sus pilares en su proyecto y tendrá que echar mano de alguien más junto a la directiva para suplir todos los conocimientos de Paulo. Cabe recordar que, Paulo acompañó a Jardine no solo en el América, también en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los cuales Brasil tocó la gloria olímpica al colgarse la medalla de oro.

Multicampeón con el América

El ahora director técnico de la juvenil brasileña fue tricampeón de la Liga MX, monarca de la Campeones Cup y campeón de la Supercopa MX con la escuadra de Coapa. Por si fuera poco, piezas fundamentales como Henry Martin elogiaron su capacidad y reiteraron que lo van a extrañar en el día a día.

“Paulo Víctor es muy importante para nosotros, para la estructura de América y la de André. Es una persona muy inteligente, analiza muy bien al rival y se le va a extrañar.'', declaró hace unas semanas el ariete mexicano en conferencia de prensa. Se espera que en las próximas semanas haya mucho movimiento en el equipo azulcrema tras irse con las manos vacías este semestre.