OFICIAL: América todavía puede pelear dos títulos en el Clausura 2026

El semestre aún no está perdido para el Club América, aunque, sufrieron un duro golpe tras la eliminación del primer equipo varonil en cuartos de final ante Pumas en el Torneo Clausura 2026. Las Águilas tienen a su equipo femenil y a la sub-21 instalados en la serie por el título y buscarán terminar esta campaña con por lo menos un trofeo más en sus vitrinas.

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En el caso del cuadro femenil, eliminaron a las Bravas de Juárez en los cuartos de final e hicieron lo propio con las Diablas Rojas en la antesala de la final. Ahora, tendrán que verse las caras con las Rayadas de Monterrey en la serie por el título, sin embargo, la tarea no será nada sencilla ya que la Pandilla fue el único equipo con más puntos que las Águilas en la fase regular y además, el partido de vuelta será en suelo regiomontano.

Clásico Nacional en la sub-21

La juvenil azulcrema eliminó a los Pumas de la UNAM en los cuartos de final y avanzó por mejor posición en la tabla general ante Tuzos del Pachuca tras un 4-4 global en las semifinales. Con ello, se instaló en la serie decisiva y se verá las caras con las Chivas del Guadalajara en una edición más del Clásico Nacional, pero ahora, en la sub-21.

Las Águilas quedaron como líderes de la fase regular con 32 unidades, mismos puntos que el Rebaño Sagrado (quedó sublíder) por lo que será un duelo de poder a poder para definir al nuevo monarca de la categoría en la Liga MX.