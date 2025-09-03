Estrella del América recibe 1 partido de suspensión en lugar de 15 y estará para el Clásico Nacional

Luego de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, la Comisión Disciplinaria ya dio a conocer la sanción para Scarlett Camberos, jugadora que se fue expulsada del partido frente a Pachuca, mismo en el que el las ‘Tuzas’ pusieron fin al paso perfecto del Club América en la presente campaña.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Toman importante decisión sobre los juegos del América en el Estadio Ciudad de los Deportes

Dirigidas por Ángel Villacampa, la escuadra de Coapa encaraba el partido con ocho victorias al hilo, no obstante, visitaron el Estadio Hidalgo y perdieron por marcador de 3-2 ante Pachuca.

¿Cuántos partidos se pierde Scarlett Camberos?

Durante el partido en la Bella Airosa, la delantera del América, Scarlett Camberos, se fue expulsada al minuto 25 del primer tiempo luego de un codazo ante una de sus contrincantes, acción que fue sancionada con un partido a pesar de que el reglamento señala que la conducta violenta puede ir hasta los 15 juegos sin tener actividad.

En la cédula de la Comisión Disciplinaria, la tarjeta roja de Scarlett Camberos aparece por el motivo de conducta violenta e incluso, en el partido de la Fecha 9 primero fue advertida con la tarjeta amarilla por conducta antideportiva.



Conducta Violenta: de 1 a 15 partidos y multa de 90 a 3,000 UMAs, señala el Reglamento de Sanciones de la Temporada 2025/26 de la FMF.

Es decir, la atacante del América se va a perder el juego frente al Atlético de San Luis y va a poder estar disponible para el Clásico Nacional ante Chivas, juego a disputarse el 14 de septiembre a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Jugando para el equipo de Coapa, la atacante tiene un registro de ocho partidos disputados en la presente campaña, encuentros en los que ha marcado cinco goles. En total, desde que Scarlett Camberos milita en la escuadra azulcrema, la delantera tiene marca de 82 juegos entre duelos de Fase Regular y Liguilla, mismos en los que tiene 37 anotaciones.

Te puede interesar: ¿Salen del Estadio Ciudad de los Deportes? América emite comunicado tras juego a puerta cerrada