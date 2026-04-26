América vs Atlas: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por NISSAN

América se enfrenta ante el cuadro de Atlas en la Jornada 17, donde los Rojinegros deben ganar para pensar en Liguilla, un descalabro les complica la vida en el Clausura 2026.

Las Águilas emprenden el vuelo en casa, donde buscan tener una comunión con su afición, tras un torneo de altibajos, pero que pese a todo los tiene instalados en el séptimo sitio.

América y Atlas están muy cercanos en la tabla, solo los separa dos puntos y si Atlas vence, anda desbancando al cuadro azulcrema por lo que es un duelo a matar o morir.

Así llega América y Atlas al juego de fecha 17 del torneo

América está en el séptimo sitio con 25 unidades luego de siete victoria y siete empates, más cinco derrotas.

Por Atlas, están en el noveno escalafón, con 23 puntos, con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas lo que los ha puesto en una lucha reñida y de última hora para avanzar a la Liguilla.

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América se enfrenta a Atlas en la Jornada 17 América se enfrenta a Atlas en la Jornada 17, cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

America team group during the 14th round match between America and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 11, 2026 in Mexico City, Mexico.|---MexSportAgency---/---MexSportAgency---