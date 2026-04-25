Figura del América se despediría del equipo y de la afición, esta noche ante Atlas

Israel Reyes podría tener esta noche jugando ante Atlas, sus últimos minutos como jugador del América ante el interés que se dice existe por él, de diferentes equipos en el futbol europeo. Si las Águilas logran o no avanzar a Liguilla, el defensivo de cualquier modo romperá filas ya que está cantado, su lugar en Selección Mexicana.

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En esta Jornada 17, América también se juega el torneo porque deberá sacar los tres puntos para mantenerse en puestos de Liguilla, de perder corre riesgo de quedarse fuera de esta etapa, y si fuera el caso de que las Águilas fracasen fuera de los ocho mejores, no solo Israel Reyes tendría su último partido.

Podría en esa abalancha de bajas, decir adiós André Jardine, Rodolfo Cota, quien termina préstamo; Brian Rodríguez quien tendría propuestas de otros equipos, además de Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Néstor Araujo, Ralph Orquín y José Raúl Pantera Zúñiga.

Así vendría una fuerte barredora en el nido azulcrema y un periodo de movimientos en las que llegarían jugadores y entrenador, punto en el que se llegó a reportar que a las águilas le interesaba hacer contacto con Matías Almeyda.

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Israel Reyes of America during the 14th round match between America and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 11, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Israel Reyes, le diría adiós ante Atlas, al equipo del América

Israel Reyes, de 25 años de edad, tiene contrato con el América hasta diciembre del 2026, pero parece que su ciclo culminará en este verano pues se reporta que estos equipos lo quieren fichar:



Benfica

Porto

Sevilla

Villarreal

Lyon

De momento habría existido un sondeo y acercamiento, pero Reyes tendrá verdaderamente los reflectores en las semanas siguientes cuando forme parte de la Selección Mexicana que afronte los últimos juegos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y claro los encuentros y minutos que tenga en el Mundial.

Reyes, con valor de 5 millones de euros, debutó en 2020 con el equipo de Puebla de la franja y sus actuaciones llamaron la atención de los cremas que lo ficharon en 2023 y fue pieza importante en la conquista del tricampeonato.