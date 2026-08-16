América 3-0 Atlético San Luis: Goleada azulcrema y recuperan la cima general del Apertura 2026

Partidazo desde el Estadio Banorte en la jornada dominical de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El Club América recibió al Atlético San Luis en suelo mundialista y recuperó la cima general tras el triunfo por 3-0 sobre el cuadro potosino. La fiesta la inició Raphael Veiga con un zurdazo desde fuera del área que venció el arco de Andres Sánchez, Perea amplió la ventaja con un potente disparo y fue Arreaga el que sentenció el compromiso. Mal sabor de boca por parte del cuadro visitante ya que sufrieron la expulsión de Bambu muy temprano en el inicio del segundo tiempo y ello impulsó a las Águilas a ir al frente. Con este resultado, los pupilos de Guillermo Almada llegaron a 10 puntos y para arrebatarle el puesto a Rayados de Monterrey, por otro lado, San Luis sigue sin ganar en lo que va del Apertura 2026.

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Alineación de América



Portero: Fernando Tapia

Defensas: Emilio Lara, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Alan Cervantes, Ícaro, Diego Arriaga y Raphael Veiga

Delanteros: Henry Martin y Óscar Perea



Alineación de Atlético San Luis