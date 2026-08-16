Llegó como figura a la Liga MX, se fue por la puerta de atrás y ahora le da la Supercopa a su actual equipo

El balompié francés fue testigo de un campanazo histórico. El Racing Club de Lens se proclamó campeón de la Trophée des Champions (Supercopa de Francia) tras imponerse por 1-0 al Paris Saint-Germain, en un choque donde la gran figura de la noche fue un viejo conocido de la afición mexicana: el extremo atacante Florian Thauvin.

El conjunto parisino dominó la posesión de la pelota durante amplios lapsos del encuentro, pero la solidez defensiva y la contundencia del Lens terminaron por inclinar la balanza a favor del cuadro de Pas-de-Calais, que levantó el trofeo ante la incredulidad del gigante de la capital.

¿Cómo fue el gol de Florian Thauvin que le dio el título al Lens?

El momento cumbre del partido llegó sobre la primera media hora de juego. Al minuto 32, Matthieu Udol firmó una sensacional jugada individual por el sector izquierdo, quitándose la marca rival para proyectar un centro medido al corazón del área.

Ahí apareció Florian Thauvin, quien no lo pensó dos veces y batió al guardameta Matvey Safonov con un brillante disparo cruzado pegado a la esquina inferior derecha, estableciendo el 1-0 que terminaría por ser definitivo. El atacante francés celebró con euforia el tanto que valió la corona nacional para su escuadra.

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¿Cuáles fueron los números de Florian Thauvin con Tigres?

La anotación cobra un matiz especial al recordar el accidentado recorrido del extremo en la Liga BBVA MX. Thauvin llegó a territorio azteca como un fichaje bomba para vestir los colores de los Tigres de la UANL, donde su rendimiento quedó distante de las altas expectativas generadas tras jugar con la selección francesa. Con el equipo felino jugó 38 partidos, con 8 anotaciones y 5 asistencias en el Apertura 2022.

Pese a un paso discreto por la Sultana del Norte marcado por las lesiones y la irregularidad, Thauvin encontró un segundo aire futbolístico en su regreso a Europa. Hoy, con un remate magistral ante el poderoso PSG, el atacante galo inscribió su nombre en los libros de historia del Lens como el artífice directo de un nuevo título de Supercopa.

