América vs Chivas: La IA predice el ganador del partido en la jornada 8 del Apertura 2025

El Club América y las Chivas del Guadalajara se enfrentarán en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2025. El Clásico Nacional llega casi a la mitad de esta fase regular y lo acompaña una balanza que favorece a las Águilas. El conjunto azulcrema llega como sublíder de la competición, mientras que, el cuadro tapatío es antepenúltimo en la clasificación general.

Te puede interesar: Guillermo Ochoa ficha por el AEL Limassol de Chipre; ¿cuáles son las estrellas del club y cuánto vale?

En un contraste de realidades entre lo que pasa en Coapa y en Verde Valle, la Inteligencia Artificial también ve al equipo dirigido por Andre Jardine favorito en el Clásico Nacional ante las Chivas. De hecho, el sitio Grok de la red social X antes Twitter fue contundente con el porcentaje de probabilidad de triunfo por parte de los azulcremas.

La predicción de la IA para el América vs Chivas

''Predicciones de IA y sitios especializados apuntan a un triunfo de América con un 68% de probabilidad, dejando a Chivas con solo un 10%. Algunos escenarios comunes incluyen un 3-1 a favor de las Águilas o incluso un empate 1-1 como resultado más probable según modelos estadísticos (con 13% de chance).’'

Por si fuera poco, el América será local en esta edición del Clásico Nacional y un hipotético triunfo de los de Coapa podría poner en jaque al proyecto de Gabriel Milito en Chivas. Cabe recordar que, el equipo rojiblanco es décimo sexto de la tabla general con un solo triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

Probabilidad de que Allan Saint Maximin sea titular

Finalmente, se especula que el refuerzo estrella de las Águilas pueda iniciar este compromiso tras sus buenas actuaciones contra el Atlas de Guadalajara y Pachuca, partidos en los que anotó. De hecho, el ex Al-Ahli también rompió las redes en el duelo amistoso que sostuvieron contra el DC United (3-1 perdió el América) en la pasada fecha FIFA.