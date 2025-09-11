Guillermo Ochoa ficha por el AEL Limassol de Chipre; ¿cuáles son las estrellas del club y cuánto vale?

Luego de varios meses de espera, se confirmó que Francisco Guillermo Ochoa se mantendrá en Europa, al menos, durante una temporada más. Y es que, recientemente, el guardameta de la Selección Mexicana confirmó su arribo al AEL Limassol, equipo de la primera división de Chipre.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Fue el AEL Limassol quien contrató al guardameta de 40 años de edad luego de su paso por la primera categoría de Portugal, por lo que ahora Guillermo Ochoa buscará adueñarse de la titularidad con miras a la próxima Copa del Mundo. Ahora bien, ¿sabías que su nuevo club tiene un valor más bajo que el del Querétaro?

¿Cuánto vale la plantilla del AEL Limassol, nuevo equipo de Guillermo Ochoa?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el AEL Limassol es el séptimo equipo con la plantilla más costosa de la primera división de Chipre al tener un valor de 9.28 millones de euros. Arriba de él aparecen otras escuadras como el Pafos y el Omonia Nicosia, cuyo valor asciende a 26 y 18 millones de euros, respectivamente hablando.

Te puede interesar: Fue campeón en México, pero terminó tras las rejas por culpa del dinero

Te puede interesar: Alan Mozo causa baja para el Clásico Nacional; ¿qué lesión tiene?

Memo Ochoa jugará para el AEL Limassol. Es un equipo histórico en Chipre aunque en los últimos años ha estado en media tabla. La liga chipriota es la 17 del coeficiente UEFA, arriba de Escocia o Suecia. Le debería alcanzar para el Mundial si es titular. pic.twitter.com/iWQGp8SrHv — Martín del Palacio (@martindelp) September 11, 2025

Para poner un poco de contexto sobre su valor real, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa tiene un precio más bajo que el Querétaro, club con la plantilla más corta de la Liga BBVA MX que tiene un valor de 16.98 millones de euros, según la fuente antes mencionada.

¿Cuáles son las máximas estrellas del AEL Limassol de Chipre?

Actualmente, y con la inclusión de Guillermo Ochoa, el AEL Limassol tiene 31 futbolistas, mismos de los cuales destacan el extremo derecho Andreas Makris, el extremo izquierdo Luther Singh y el mediocampista serbio Ivan Milosavljevic, por citar algunos ejemplos.

¿Contra qué porteros disputará la titularidad Guillermo Ochoa?

El guardameta de la Selección Mexicana buscará arrebatarle la oportunidad de ser titular tanto a Panagiotis Kyriakou como a Andreas Keravnos, ambos chipriotas. De los dos, es el segundo quien tiene más experiencia gracias a sus 26 años, por lo que cuenta con más minutos que el otro cancerbero.

🚨Guillermo Ochoa es nuevo refuerzo del AEL Limassol de Chipre.

*️⃣Ya firmó su contrato por un año. Buscará tener continuidad de cara al Mundial. pic.twitter.com/3hfbV8SXl3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

¿En qué lugar de la tabla se ubica el AEL Limassol actualmente?

Después de haber disputado dos jornadas de la primera división de Chipre, el AEL Limassol se ubica en la séptima posición de la tabla general al registrar 3 puntos después de una victoria y una derrota, así como dos goles a favor y dos en contra.