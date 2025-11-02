América 0-0 León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025, hoy sábado 1 de noviembre, marcador online

Partido desde el Ciudad de los Deportes entre el Club América y el León. Las Águilas están en la cuarta posición del la clasificación general con 31 puntos y podrían saltar hasta el subliderato en caso de que saquen las tres unidades ante la Fiera. Por otro lado, el club del Bajío se juega su última carta en busca de rascar el play-in y soñar en la última fecha con meterse a la fase final del certamen mexicano.

