Empezó vendiendo tortas y se convirtió en un ídolo del América y la Selección Mexicana

Muchas de las grandes figuras del fútbol nacional tienen un pasado que no está relacionado al deporte y se vinculan con otros rubros como el de la gastronomía. Así es el caso de uno de los ídolos máximos de la Selección Mexicana : Memo Ochoa.

Memo Ochoa | Orgullo ser parte de la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa es uno de los futbolistas consagrados de México, pero antes de ser un portero exitoso, colaboraba en el negocio de tortas de su familia. De hecho, hasta contribuyó a crear una variedad de torta muy especial en el local.

El pasado de Memo Ochoa en el negocio familiar de tortas

El pasado de Memo Ochoa en el negocio familiar de tortas se vincula con la tortería Don Polo. Este restaurante pertenece a la familia del futbolista de 40 años y tiene más de 70 años de existencia en el mercado.

Este negocio gastronómico queda en la Ciudad de México y ofrece tortas, desayunos, jugos y pan dulce recién horneado. Antes de convertirse en un guardameta con importantes logros en su carrera, Ochoa trabajó en el negocio familiar y hasta contribuyó para crear uno de los platillos más pedidos en este lugar: la torta suiza que va acompañada de aguacate, frijoles y mantequilla.

El aporte de Memo Ochoa en el negocio familiar: la torta suiza

En diversas entrevistas e incluso en sus redes sociales, el guardameta de AEL Limassol FC ha compartido anécdotas relacionadas con el negocio que inició su tío, Leopoldo Sánchez Preciado, en la década de los 50. Así fue como una vez mencionó que una de las especialidades más populares del local es cortesía suya.

Según el tapatío, siempre le gustó una combinación de ingredientes particular que le pedía a su padre y tío. Fue así como nació la torta suiza. "Le decía ‘Oye, me gusta mucho, combínale los cuatro quesos’ y terminó siendo ahora la torta suiza que es una de mis favoritas", explicó el portero de la Selección Mexicana en una oportunidad.

Según Memo Ochoa , esta tortería chilanga vende principalmente tortas, pero también comida típica mexicana como desayunos con huevos rancheros o huevos caporales, tamales, chilaquiles, pan dulce recién hecho y el café más delicioso.