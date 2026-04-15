América 0-1 Nashville: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS HOY el resultado del martes 14 de abril, juego de Cuartos de Final de vuelta de Concachampions 2026; marcador por internet y en línea
Sigue EN VIVO el partido de América vs Nashville con marcador, goles y resultado en tiempo real de los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions 2026.
Este martes 14 de abril del 2026, se disputa el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América vs Nashville, ambos equipos buscan poder avanzar a la gran semifinal de la competición. El encuentro se disputa en el Estadio Azteca en punto de las 21:30 horas tiempo del centro. El resultado del partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.
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¡Hagamos valer nuestra localía! Juntos por el pase a Semifinales. 🦅🔥— Club América (@ClubAmerica) April 14, 2026
Cuartos, Vuelta ⚔️ América vs. Nashville
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Alineaciones confirmadas América vs Nashville
Alineación confirmada del América
André Jardine decidió mandar la siguiente alineación en el encuentro para buscar tener la ventaja, clasificar y pelear por uno de los títulos que más le ha pedido la directiva al brasileño.
Portero: Cota
Defensas: Reyes, Juárezm Cáceres y Borja
Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Veiga, Zendejas, Sánchez y Rodríguez
Delanteros: Salas
Alineación confirmada del Nashville
Por su parte, Nashville busca marcar la diferencia en el encuentro y manda la siguiente alineación soñando avanzar a las Semifinales.
INFORMACIÓN EN PROCESO
Portero: Schawake
Defensas: Baker-Whiting, Woledzi, Palacios y Najar
Mediocampistas: Muyl, Tagseth, Madrigakl, Mykhtar y Espinoza
Delanteros: Yazbek
Así llegan América y Nashville
Para el encuentro, América y Nashville llegan de empatar en el juego de ida 0-0, por lo que todo se tendrá que definir en el juego de vuelta.
Los dos clubes se juegan todo buscando avanzar a la Semifinal en el que se enfrentaran al equipo que logre ganar de la llave entre Tigres vs Seattle Sounders.