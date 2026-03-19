América 0-0 Philadelphia Union: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de vuelta en la Concachampions; marcador online

Este miércoles 18 de marzo del 2026 se juegan varios encuentros de la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions y uno de los partidos muy esperados por los aficionados es el América vs Philadelphia Union.

El América vs Philadelphia Union se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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América llega con una ventaja destacada al ganar el juego de ida 1-0 con gol de visitantes. Un panorama destacado para el equipo de Coapa que cierra en casa.

Lo que necesita América y Philadelphia Union para avanzar

América llega con ventaja pues lograron la victoria de vistantes al ganar 1-0 ante Philadelphia Union. Los de Coapa avanzan a la siguiente fase si en el juego de vuelta ganan o empatan el partido.

Para que haya tiempo extra, solo se puede si Philadelphia Union gana 0-1. Pero en caso de que Philadelphia gane por uno o más goles de diferencia, siendo el marcador 1-2, 2-3, 1-3, etcetera, avanzaría el equipo de la MLS por sus goles de visitante.