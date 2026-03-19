América 0-0 Philadelphia Union: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de vuelta en la Concachampions; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido América vs Philadelphia Union de los Octavos de Final de vuelta de la Concachampions 2026
Este miércoles 18 de marzo del 2026 se juegan varios encuentros de la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions y uno de los partidos muy esperados por los aficionados es el América vs Philadelphia Union.
El América vs Philadelphia Union se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.
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América llega con una ventaja destacada al ganar el juego de ida 1-0 con gol de visitantes. Un panorama destacado para el equipo de Coapa que cierra en casa.
Lo que necesita América y Philadelphia Union para avanzar
América llega con ventaja pues lograron la victoria de vistantes al ganar 1-0 ante Philadelphia Union. Los de Coapa avanzan a la siguiente fase si en el juego de vuelta ganan o empatan el partido.
Para que haya tiempo extra, solo se puede si Philadelphia Union gana 0-1. Pero en caso de que Philadelphia gane por uno o más goles de diferencia, siendo el marcador 1-2, 2-3, 1-3, etcetera, avanzaría el equipo de la MLS por sus goles de visitante.