América vs Portland Timbers EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y online el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup hoy 6 de agosto?; resultado online
El América se enfrenta ante el Portland en la Jornada 3, instancia en la cual las Águilas ya están eliminadas pese a tener este juego aún por delante en la Leagues Cup.
El América se enfrenta HOY 6 de agosto ante el Portland Timbers, en juego que corresponde a la Jornada 3 de la Leagues Cup, encuentro que no deja de llamar la atención pese a que el cuadro azulcrema ya ha quedado eliminado de la Leagues Cup prematuramente.Las Águilas llaman la atención de su numerosa afición y pese a la eliminación, sacar un triunfo siempre será importante, por lo que André Jardine se lanzará con todo a su alcance para sacar la victoria en el Q2 Stadium de Austin, Texas.
La afición seguró los acompañará en esta cancha y tendrán que hacer lo suyo ante el Portland que por su lado, es un equipo con paso perfecto con dos victorias en tiempo regular y no ha permitido anotaciones.
El rival genera mucha expectativa y será desde el arranque cuando América deberá controlar al equipo que fue una pesadilla para Atlético San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 1 y 2 de la Leagues Cup.
América, con dominio sobre el Portland
En el historial de enfrentamientos, el juego de Leagues Cup de este miércoles, será el tercer enfrentamiento en el historias de ambos conjuntos.
El América tiene un triunfo y un empate en contra de los Timbers en sus choques anteriores, el último de estos que sucedió en el 2021.
Estas son las posibles alineaciones de América vs Portland del 6 de agosto del 2025 en Leagues Cup
América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ralph Orquín, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alexis GutiérreIsaias Violante, Henry Martín, José Raúl Zúñiga.
Portland Timbers: James Pantemis, Zac McGraw, Dario Župarić, Kamal Miller, Eric Miller,David Ayala, Cristhian Paredes, Ian Smith, Omir Fernandez Mosso, Ariel Lassiter, Kevin Kelsy.
América vs Portland Timbers EN VIVO
¿Qué dijeron en el América previo al juego de Leagues Cup?
La alineación del América para enfrentar a Portland
30- Cota
15- Orquin
4- Cáceres
29- Del Castillo
34- Espinoza
20- Gutiérrez
13- Cervantes
28- Sánchez
11- Dávila
19- Zúñiga
7- Rodríguez
La alineación del Portland para el juego de Leagues Cup
La alineación del Portland:
16- Crepeau
29- Mosquera
20- Surman
13- Zuparic
27- Fory
23- Smith
21- Chara
80- Ortiz
7- Lassiter
9- Mora
10- Da Costa
Los 10 jugadores más caros de la Leagues Cup 2025
La Leagues Cup 2025, que está por terminando en sus tres jornadas, tiene como jugador más valioso al recién llegado Rodrigo de Paul, con un valor de 25 millones de euros. Esta es la lista de los 10 más caros, donde solo Alexis Vega aparece entre los equipos mexicanos.
Rodrigo de Paul (Inter Miami - MLS)
- Valor estimado: €25.00 M
Riqui Puig (LA Galaxy - MLS)
- Valor estimado: €20.00 M
Lionel Messi (Inter Miami - MLS)
- Valor estimado: €18.00 M
Emmanuel Latte Lath (Atlanta United - MLS)
- Valor estimado: €18.00 M
Kévin Denkey (FC Cincinnati - MLS)
- Valor estimado: €14.00 M
Evander (FC Cincinnati - MLS)
- Valor estimado: €14.00 M
Miguel Almirón (Atlanta United - MLS)
- Valor estimado: €10.00 M
Alexis Vega (Toluca - Liga MX)
- Valor estimado: €10.00 M
Ángel Correa (Tigres - Liga MX)
- Valor estimado: €10.00 M
Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC - MLS)
- Valor estimado: €10.00 M
Los resultados del Portland dentro de la Leagues Cup
El Portland con un par de victorias se ha conducido con resultados muy diferentes a los del América y está luchando por ir a la siguiente fase de Leagues Cup
Jornada 1: Portland Timbers 4 - 0 Atlético San Luis. Una contundente victoria en casa que mostró el poderío ofensivo del equipo.
Jornada 2: Portland Timbers 1 - 0 Querétaro FC. Una victoria por la mínima que, sin embargo, demostró su solidez defensiva, ya que no recibieron goles.
Los resultados del América en la Leagues Cup en el 2025
América no tuvo la mejor participación de Leagues Cup, al no lograr victorias en el tiempo regular, acudiendo a penales y perdiendo en una ocasión contra el Real Salt Like, en la Jornada 1.
Jornada 1: América 2-2 Real Salt Lake. El partido se resolvió en penales, donde América perdió 3-1, cediendo el punto extra.
Jornada 2: América 3-3 Minnesota United. El encuentro también se definió en penales, con el América ganando 8-7 y llevándose el punto extra.