América vs Portland Timbers EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y online el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup hoy 6 de agosto?; resultado online

El América se enfrenta HOY 6 de agosto ante el Portland Timbers, en juego que corresponde a la Jornada 3 de la Leagues Cup, encuentro que no deja de llamar la atención pese a que el cuadro azulcrema ya ha quedado eliminado de la Leagues Cup prematuramente.Las Águilas llaman la atención de su numerosa afición y pese a la eliminación, sacar un triunfo siempre será importante, por lo que André Jardine se lanzará con todo a su alcance para sacar la victoria en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

La afición seguró los acompañará en esta cancha y tendrán que hacer lo suyo ante el Portland que por su lado, es un equipo con paso perfecto con dos victorias en tiempo regular y no ha permitido anotaciones.

El rival genera mucha expectativa y será desde el arranque cuando América deberá controlar al equipo que fue una pesadilla para Atlético San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 1 y 2 de la Leagues Cup.

@brianrodriguez_10 Brian Rodríguez le ahorraría millones de pesos al América en caso de que se marche a Qatar o Estados Unidos

América, con dominio sobre el Portland

En el historial de enfrentamientos, el juego de Leagues Cup de este miércoles, será el tercer enfrentamiento en el historias de ambos conjuntos.

El América tiene un triunfo y un empate en contra de los Timbers en sus choques anteriores, el último de estos que sucedió en el 2021.

Estas son las posibles alineaciones de América vs Portland del 6 de agosto del 2025 en Leagues Cup

América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ralph Orquín, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alexis GutiérreIsaias Violante, Henry Martín, José Raúl Zúñiga.

Portland Timbers: James Pantemis, Zac McGraw, Dario Župarić, Kamal Miller, Eric Miller,David Ayala, Cristhian Paredes, Ian Smith, Omir Fernandez Mosso, Ariel Lassiter, Kevin Kelsy.